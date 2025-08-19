Ni por cansancio ni por estrés: descubren el motivo real por el que las serpientes bostezan

Los científicos han descubierto el motivo real por el que las serpientes bostezan y no es por cansancio o por estrés. Podemos empezar a pensar en algunos detalles en los que todo puede acabar siendo posible, con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará desde cerca, con ciertas novedades en las que pueden acabar de darnos más de una sorpresa. La propia naturaleza tiene ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Ni por estrés ni por cansancio

El motivo por el que las serpientes bostezan es este

Los expertos de Australian Geographic nos dicen que: «Como humanos, tenemos una tendencia a explicar el comportamiento lindo o loco de un animal antropomorfizandolo. Como decir que una serpiente está bostezando. Pero como no tenemos idea de cómo las serpientes experimentan el cansancio, no podemos asumir que un bostezo significa que en realidad está cansado. De hecho, una serpiente «bostezando» tiene otra explicación biológica mucho más plausible. Según Jake Meney, supervisor de reptiles en el Australian Reptile Park, ubicado en la costa central de Nueva Gales del Sur, el término más preciso para este comportamiento es boquiabierto. Si bien es un mito que las serpientes desenredan sus mandíbulas, las mandíbulas superior e inferior están formadas por dos partes que se mueven independientemente una de la otra. Los segmentos de la mandíbula inferior están unidos entre sí por ligamentos elásticos que permiten que sus mandíbulas se extiendan. Mientras se traga a su presa, una serpiente «caminará» sus mandíbulas a lo largo de su comida. Los segmentos de las mandíbulas inferiores se moverán por separado para ayudar a engullir lentamente su comida. Este proceso puede llevar varias horas dependiendo de lo grande que sea la comida».

Siguiendo con la misma explicación: «Pero no son solo las serpientes las que «bostezan». Según Jake, muchos reptiles lo hacen, incluido el dragón Goliat Komodo. «Es realmente impresionante cuando ves a uno de estos gigantes hacerlo», dice. «Parece que están rugiendo, pero no hay sonido».

Por lo que estaremos ante un gesto que las prepara para comer y no tiene nada que ver con el estrés o el cansancio. Este gesto puede incluso ser amenazador, en especial si no somos especialmente amantes de las serpientes. Son animales que para algunos son seres especialmente agradables o que simplemente se convierten en las mejores opciones posibles para este tipo de animales.

