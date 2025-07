La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó uno de los momentos más aplaudidos del XXI Congreso del Partido Popular con un demoledor ataque a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que puso en evidencia por sus contradicciones y su ostentoso tren de vida al que, según la dirigente madrileña, no piensa renunciar pese a la corrupción del PSOE.

«Como Yolanda Díaz dice siempre ‘jo chicos venga vale ya eh, vale de robar que esto está muy feo’ y a continuación se va con el coche oficial al casoplón, el de Chamberí, el que tiene ella de 450 metros cuadrados que pagamos todos y sus cinco ministerios con sus cinco coches oficiales», espetó la presidenta madrileña entre aplausos de los asistentes.

Durante su intervención Ayuso subrayó que la estrategia de Yolanda Díaz no pasa por romper el Gobierno con Pedro Sánchez por la posición socioeconómica que le comporta. «‘Bueno nos enfadamos unos días y ya romperemos si acaso más adelante’. No vais a romper porque no os habéis visto en una igual en vuestras vidas», dijo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también cargó contra Pedro Sánchez al espetarle que «comunismo eres tú» y que si pudiera se pondría «el chándal caribeño». Esta declaración, cargada de ironía, hizo referencia implícita a las relaciones del gobierno español con ciertos regímenes iberoamericanos, utilizando un lenguaje coloquial que caracteriza el estilo comunicativo de la presidenta madrileña.

Además acusó al jefe del Ejecutivo de «vender el socialismo al comunismo» para «desgracia de todos». «Eso es lo que se peleaba ayer, pocos socialistas que pedían un poco de decencia estaban ahí también para decir, pero dónde vamos, esto es ingobernable. ¿Y qué hicieron con todos aquellos que tuvieron la dignidad levantar la mano? Los abucheaban. Ya no hay reglas del juego, no hay respeto por la verdad, solo estamos en los bandos y en la muerte política del adversario, el fin justifica los medios. Ayer dijo el presidente, somos corruptos, tenemos el gobierno más grande pero inútil de la historia, todo va peor pero no gobierna la derecha», recordó.