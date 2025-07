Las mejores frases del memorable discurso de Ayuso: «Comunismo eres tú, Sánchez»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este domingo un discurso cargado de declaraciones contundentes contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios políticos hasta el punto de que el propio Alberto Núñez Feijóo lo calificó de «memorable». La líder madrileña desplegó su estilo directo y sin filtros para retratar a un Gobierno corrupto, en descomposición y cercado por los escándalos.

Ayuso no se guardó nada a la hora de dirigirse directamente a Pedro Sánchez. Una de las frases más comentadas fue cuando le espetó: «Comunismo eres tú, y si pudieras te pondrías el chándal caribeño». Esta declaración, cargada de ironía, hizo referencia implícita a las relaciones del gobierno español con ciertos regímenes iberoamericanos, utilizando un lenguaje coloquial que caracteriza el estilo comunicativo de la presidenta madrileña.

Ayuso cuestionó la legitimidad del actual ejecutivo al afirmar: «Si tú sabes que a un corrupto le debes tu gobierno, lo mínimo es ir a las urnas». Con esta frase, la líder del PP madrileño puso sobre la mesa uno de los argumentos centrales de la oposición: la necesidad de convocar elecciones anticipadas ante lo que considera un gobierno dependiente de pactos cuestionables.

La presidenta no dudó en personalizar sus ataques, incluyendo referencias al entorno familiar corrupto del presidente. «Para privilegiados tu hermano que no sabe ni dónde queda la Oficina de Artes Escénicas», declaró Ayuso, en una clara alusión a las polémicas que han salpicado al hermano del presidente del Gobierno, que no recordaba ante la juez dónde no cuándo trabaja.

Ayuso dedicó varias de sus frases más impactantes a definir su visión del comunismo y socialismo contemporáneos. «El socialismo quiere penetrar en tu cama, en tu móvil y en todos los poros de tu vida», sentenció, dibujando un panorama de intrusión totalitaria que resonó especialmente entre sus bases más conservadoras.

Los mejores momentos

«Sánchez ha vendido el socialismo español, su alma, al comunismo para desgracia de todos, que es precisamente lo que ayer peleaban a tortas en Ferraz. Eso es lo que se peleaba ayer, pocos socialistas que pedían un poco de decencia estaban ahí también para decir, pero dónde vamos, esto es ingobernable. ¿Y qué hicieron con todos aquellos que tuvieron la dignidad levantar la mano? Los abucheaban. Ya no hay reglas del juego, no hay respeto por la verdad, solo estamos en los bandos y en la muerte política del adversario, el fin justifica los medios. Ayer dijo el presidente, somos corruptos, tenemos el gobierno más grande pero inútil de la historia, todo va peor pero no gobierna la derecha».

«Si por algo se caracteriza el sanchismo-comunismo es por estar dirigido por el cinismo. Comunismo es viajar a la República Dominicana a lavarle la cara a sus amigos, al narco, a la dictadura a cambio de favores que algún día sabremos y nos va a abochornar a España entera. Siempre que hay un narcoestado o hay cualquier movimiento totalitario en el mundo en contra de las democracias liberales, siempre aparece José Luis Rodríguez Zapatero. Lo sabremos algún día».

«Comunismo es la ley Bolaños, que va a destruir la independencia judicial, como está ocurriendo en México, poniendo a dedo a miles de jueces a los que llaman progresistas*; o intentar prohibir los vuelos comerciales, pero no tener una alternativa ferroviaria decente, para que nada se mueva, para que no haya negocios, para que no haya consumo, para que no haya prosperidad en España. Nos quieren, cerrados, apagados, controlados; comunismo es que nada funcione para que los ciudadanos se acostumbren a todo a costa de arruinar la vida millones de personas, despojarlas de esa voluntad de tanta normativa absurda».

«Ayer el líder se pintaba la cara como un indio arapahoe, para dar pena. Un maestro del teatro del escapismo, el galgo de Paiporta, que decía que si se iba al gobierno se iban los derechos sociales. Si se va él, que es el pueblo, se acaba los derechos sociales. Y lo dice tan pancho. Y habla de privilegios. Será tu hermano que no sabe ni donde tiene la oficina de Artes escénicas,*donde estará que la única vez que Hacienda se ha movido es precisamente para hacerle un informe falso».

«Privilegio es dar una cátedra de fundraising a una señora que no pasó por la universidad. Es una cátedra de cartón, como las urnas que le han llevado al frente del PSOE o al frente del Gobierno. ¡Señor Sánchez. Privilegio eres tú. La mentira, la impunidad y el descaro eres tú. Comunismo eres tú. Y si pudieras te pondrías el chándal caribeño, y lo sabes!»

«Desde que Sánchez nos gobierna, España se ha convertido en un infierno fiscal y burocrático para pagar a los ofendidos a sueldo que siempre crean agravios, que es lo menos español que existe. El agravio, el uno contra los otros, donde el más inútil desde cualquier administración impone cualquier ocurrencia, aunque sea un lastre para las empresas, y nos mete siempre en debates absurdos que, casualmente, tienen detrás a esos protagonistas de la subvención».

Complementando esta idea, añadió: «El comunismo te señala si prosperas y tienes ambición, ellos te arrebatarán tu éxito». Su definición más sintética del comunismo fue igualmente provocadora: «Comunismo es que nada funcione para que los ciudadanos se acostumbren a todo», sugiriendo una estrategia deliberada de deterioro de los servicios públicos.

La presidenta madrileña también reservó espacio para las relaciones internacionales del Gobierno, preguntándose retóricamente: «¿Sabremos algún día por qué siempre que hay un narcoestado totalitario aparece Zapatero?». Esta frase apuntaba directamente al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y su papel de mayordomo del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, también fue objeto de las críticas de Ayuso. «No va a romper porque no quiere perder el coche oficial y su casoplón en Chamberí», declaró, cuestionando la coherencia ideológica de la líder de Sumar y sugiriendo que sus posiciones políticas están motivadas por intereses personales.

En relación con los socios independentistas del Gobierno, Ayuso lanzó una frase que combinaba crítica política con ironía lingüística: «Nos quitarán el dinero pero eso sí lo harán en español», haciendo referencia a las negociaciones sobre financiación autonómica mientras señalaba la contradicción de reclamar independencia pero negociar en la lengua común.

Para cerrar su intervención, Ayuso apeló a la movilización ciudadana recordando un episodio histórico: «El Muro de Berlín no cayó solo, lo derribaron los berlineses».