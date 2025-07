España llama a la puerta de los cuartos de la Eurocopa

La Selección suma y sigue y está virtualmente clasificada para los cuartos de final de la Eurocopa. Nueva victoria de España, esta vez contra Bélgica, aunque en un partido más sufrido de lo esperado. Las belgas se rebelaron ante los goles de las campeonas del mundo, llegando a empatar en dos ocasiones, pero mediada la segunda parte, no hubo opción a más. El equipo nacional sacó su potencial para meter la directa hacia los cuartos, llevándose el encuentro por 6-2.

No se esperaba un partido tan plácido como en el debut contra Portugal. Y no lo fue. España buscaba su segunda victoria, en un partido al que llegaban como máximas favoritas. Comenzaron muy bien, aunque las red flames no dieron su brazo a torcer fácilmente. Pusieron en aprietos a Nanclares y, cuando la Selección consiguió adelantarse, neutralizaron la diferencia. Hasta en dos ocasiones.

Presentaba el partido una novedad en España. Aitana Bonmatí y Cata Coll seguían en el banquillo, tras sus problemas de salud. Quien sí entraba directa en el once era la capitana Irene Paredes. La central volvía a su sitio tras cumplir sanción y era el único cambio respecto a las que fueron de la partida ante Portugal. La sacrificada era María Méndez.

España comenzó dominando el partido, buscando el gol, ante una defensa que sacaba balones como podía. Hasta que se juntaron Patri Guijarro, Vicky López y Alexia para desarbolar la zaga belga. La pivote del Barcelona encontró a Vicky en la frontal y ésta jugó de primeras con Alexia. Sin oposición, la de Mollet del Vallés controló con la izquierda y la mandó a guardar con un potente disparo.

Bélgica no se dio por vencida

Pero reaccionó Bélgica de manera inmediata. Ataque que termina en córner y el balón lo cabecea en el primer palo Vanhaevermaet, superando en el salto a Guijarro. Nanclares no pudo hacer nada para evitar un gol que restablecía el marcador inicial. Tocaba seguir remando, ante una selección que dejaba claro de inicio que no iba a vender barata su piel.

España siguió haciendo lo que sabe. Movían el balón con velocidad, controlaban el partido a la perfección y, salvo algún susto a la contra, a Bélgica no le quedaba otra que defender con todo. Paredes sacaba su poderío aéreo para estrenarse con gol en esta Eurocopa, al borde del descanso. Y Vicky pudo ampliar la renta, pero su remate lo salvaron sobre la línea.

Tras la reanudación, llegó el momento de Aitana. La Balón de Oro saltaba al césped para disponer de 45 minutos, tras superar la meningitis. Antes de que llegara a asentarse sobre el campo, las belgas volvieron a aparecer por el área, para volver a empatar. Eurlings se plantaba sola, ganando la espalda a la defensa, y batía a Nanclares. El VAR concedía el gol tras comprobar que no había fuera de juego.

España acelera hacia cuartos

Pero apareció de nuevo Alexia. Esta vez, no para marcar, sino para regalarle el gol a Esther González. Sigue de dulce la granadina, que puso el tercero y devolvía la ventaja a las campeonas del mundo. A partir de entonces España sí que se soltó y a las red flames las empezaron a flojear las fuerzas.

En un nuevo córner, Paredes en el segundo palo devolvió al balón al área de castigo, no acertaron a despejar las belgas y Mariona aprovechó el balón muerto para embocar a gol. Después, Pina se inventó de la nada un golazo, clavándola en la escuadra de la portería. Ya al final, la reina de esto, Alexia Putellas, metía el pie izquierdo, de espaldas a portería, para desviar un balón y poner el definitivo 6-2.