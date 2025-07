La cuenta pendiente de Alexia Putellas

Alexia Putellas tiene una cuenta pendiente con la Eurocopa. Este jueves, España inicia su camino en Suiza 2025, en busca de uno de los pocos títulos que le faltan y lo harán con la futbolista del Barcelona como principal líder de un grupo que llega con el cartel de favorito. Algo similar a lo que pasó en la última, celebrada en Inglaterra en 2022, hasta que horas antes del estreno la estrella de la Selección se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Le costó prácticamente un año volver a jugar al fútbol. Pese a su recuperación, llegó al Mundial 2023 entre algodones y, aunque España se proclamó campeona, no se pudo ver la mejor versión de Alexia. En esta Eurocopa, la doble ganadora del Balón de Oro llega con muchas ganas de resarcirse de lo sucedido en Inglaterra y en plena forma para guiar a la Selección hacia el que sería su primer cetro continental.

Antes de viajar a Lausana, donde la RFEF ha establecido el campamento base de las de Montse Tomé para este campeonato, Alexia hablaba sobre lo que suponía esta Eurocopa para ella. «Era un reto personal estar a disposición para competir en una Eurocopa más», señalaba la centrocampista del Barcelona, antes de afirmar que tenía «muchas ganas» de que comenzara la acción: «Tenemos muchas ganas de volver a dar alegrías, espectáculo y que la gente se lo pase bien y se sientan reflejados viendo al equipo».

Y este jueves, por fin, España se estrenará en la cita continental que se celebra en Suiza. En la capital helvética, Berna, las campeonas del mundo harán su puesta de largo ante Portugal, en un partido en el que buscarán los tres primeros puntos de la fase de grupos. En él, además, la de Mollet del Vallés será quien porte el brazalete de capitana.

Tercera Eurocopa para Alexia Putellas

A ese partido Alexia Putellas llega con las ganas de saldar su cuenta pendiente con la Eurocopa. La futbolista del Barça podrá por fin liderar a España en un campeonato continental, después de dos apariciones. En ambas (2013 y 2017), la Selección se topó con el techo de los cuartos de final, algo que sucedería también en 2022, cuando acudía como Balón de Oro y, finalmente, no pudo disputarla.

Ahora no llega con el título de mejor jugadora del mundo, en manos de Aitana Bonmatí desde 2024, pero es imposible no reconocer su relevancia como una de ellas. Alexia es, junto a su compañera en el Barcelona, la gran estrella de este equipo y de que esté bien dependen buena parte de las opciones de éxito de España en esta Euro. Como ella mismo reconocía, está «a tope» antes de esta cita y, aunque reconoce que se las puede considerar como una de las selecciones que aspiran al título, no duda en afirmar que «hay que ir paso a paso».

El primero de ellos es este jueves. Portugal se presenta como el primer obstáculo de España en esta Eurocopa. Los precedentes no pueden ser mejores, puesto que hace poco más de dos meses, se las ganó de manera consecutiva por 2-4 y 7-1. En el segundo de ellos, Alexia hizo un doblete. En Berna, se presenta como la líder de esta España, con la que busca saldar su cuenta pendiente.