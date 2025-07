Aitana Bonmatí busca un ‘imposible’ contra Bélgica

La Selección vuelve a escena en esta Eurocopa, tras la goleada a Portugal, y lo hace con Aitana Bonmatí con más ganas que nunca. La doble ganadora del Balón de Oro quiere ser titular contra Bélgica, algo que parecía impensable hace una semana, cuando estaba en juego su presencia en la propia Eurocopa. Un imposible que cada vez parece más probable, sobre todo tras verla sobre el verde en el debut de España, aunque fuera unos minutos.

La mediocentro tiene ganas de sumar minutos en esta Euro y esa ambición, que le ha llevado a convertirse en la mejor jugadora del mundo, la deja patente cada vez que puede. Montse Tomé ya habló de «frenarla» al poco de abandonar el hospital por la meningitis vírica que sufrió y ha vuelto a incidir en que hay que valorar «qué es lo más adecuado» para su salud. Aunque la del Barcelona lo tiene claro: «Estoy para 90 minutos y más».

La futbolista ya quiso jugar contra Portugal y, al final, los médicos desaconsejaron una carga excesiva de minutos, pero permitieron que participara en el duelo. Entonces jugó sólo nueve minutos. Insuficientes para una Aitana que contra Bélgica quiere aportar desde el inicio. Algo que ha dejado claro en las últimas horas y que era también sabido por medio de la seleccionadora. «Me dijo tras el partido que se ha quedado con ganas de más y ya está pensando en el siguiente, contra Bélgica», apuntó Tomé.

Aitana es la principal duda con la que cuenta España para el segundo partido de esta fase de grupos. No por su disponibilidad, sino por saber si será o no de la partida. Si fuera por la catalana, iba de cabeza al once: «Sabéis de mi mentalidad y mi ambición, si estoy sana no voy a poner nunca un pero».

Pero queda saber qué recomiendan los médicos. Entre ellos y Montse Tomé tomarán una determinación sobre si Aitana debe o no entrar de inicio ante Bélgica. Algo que parecía imposible hace una semana. Después de que España jugara el amistoso ante Japón, antes de viajar a Suiza, la seleccionadora soltaba la bomba. Aitana tenía una meningitis vírica, había sido ingresada y no podían detallar si estaría o no en la Eurocopa.

Todo apuntaba a que, en el mejor de los casos, se perdería buena parte de la fase de grupos. Pero no. «Me dijeron que sería un periodo de 5 a 10 días y sólo estuve mal dos y medio», confesaba la jugadora a TVE en la previa del encuentro ante las belgas. Lo cierto es que llegaba sólo un día más tarde que el resto de la expedición a Lausana y dos días después jugaba nueve minutos ante Portugal. Este lunes, no se puede descartar que vaya a saltar al césped de inicio en Thun.

Hay vida sin Aitana Bonmatí

En caso de que no lo haga, hay garantías de sobra para suplirla. Y eso que Montse Tomé no cuenta precisamente con exceso de centrocampistas, puesto que sólo se ha llevado a cinco a Suiza. Entre ellas está Vicky López. La gran promesa –o ya realidad– del fútbol español se convirtió en la jugadora más joven en marcar con España en un campeonato, cuando aún no ha cumplido 19 años. Cuajó una actuación soberbia ante Portugal, eclipsando por momentos a una Alexia que es la reina de esto.

Nadie echó de menos a Aitana Bonmatí gracias a la presencia de la futbolista madrileña, que ha causado sensación en su verdadera puesta de largo con la Selección. Aunque ha ido contando con minutos en el último año, a la hora de la verdad, en el debut del equipo en la Eurocopa, fue la encargada de construir el fútbol ofensivo del equipo y, además, vio puerta, poniendo el 2-0. Si la Balón de Oro no aparece de inicio, con Vicky, España no tiene de qué preocuparse.