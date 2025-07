España – Bélgica: a atar los cuartos de la Eurocopa

España busca ante Bélgica dejar atados los cuartos de final de la Eurocopa 2025. La Selección busca su segunda victoria en la fase de grupos este lunes (18:00 horas) y lo hace ante unas belgas que quieren evitar a toda costa lo que sería una eliminación prácticamente segura. Ya pusieron en aprietos hace unos meses a las campeonas del mundo, que tuvieron que remontar un 0-2 para terminar ganando en el descuento. Ahora, las de Montse Tomé buscan un triunfo que, prácticamente, confirme su presencia entre las ocho mejores selecciones de Europa.

La selección femenina metería pie y medio en la siguiente fase si consigue ganar. Una clasificación que podría quedar certificada horas después, si sacan los tres puntos e Italia, como mínimo, saca uno ante Portugal. En caso contrario, no sería matemático, pero sí virtual. Sólo un tropiezo podría poner en riesgo la presencia en los cuartos de final, puesto que llevaría a jugársela a un todo o nada contra la Azzurra en la última jornada.

Montse Tomé lo tiene claro. No quiere confianzas y quiere que el equipo mantenga «la humildad» y el mismo «trabajo» que han venido haciendo hasta ahora. Son favoritas, aceptan la etiqueta, pero saben que no han logrado nada todavía. Si se creen todo lo que se dice de puertas para afuera, están condenadas al fracaso, como ha reflejado la propia seleccionadora: «Si pensamos ya en haber ganado sin haber jugado, sin haber trabajado, creo que no nos permitiría ser competitivas».

Por ello, a España no le queda más que seguir paso a paso. Después de Portugal, viene Bélgica. Un equipo que no pondrá las cosas sencillas a las nuestras. No lo hicieron el pasado año, en la fase de clasificación, ni tampoco este, en la Liga de Naciones. Aunque siempre han terminado cayendo ante las nuestras. Sobre todo, en el último, que acabó 1-5 y en el que las de Tomé sacaron su mejor versión.

Y esa cara la mostraron también en el arranque de la Eurocopa contra Portugal. Ante las lusas, España sacó el rodillo para confirmar su cartel de favorita, aunque no les guste que se lo pongan. Dominio total del balón, fluidez del balón, ritmo en el juego y una presión incesante arriba permitió a las de Tomé golear por 5-0 al país vecino.

Pero como bien ha destacado la seleccionadora, «sólo es un partido». Ahora viene otra prueba que deberán superar para poder estar en cuartos. Aquellas sensaciones deben consolidarlas si quieren mantenerse en la pugna de favoritas para levantar el título el próximo 27 de julio en Basilea. Y, para ello, no se esperan muchos cambios en España.

A un paso de cuartos de final

La Selección acude a Thun con dos dudas. La primera de ellas está en la portería, donde Cata Coll sigue renqueante de su amigdalitis. Se le ha complicado más de lo esperado, por lo que podría volver a quedarse en el banquillo. Nanclares, además, dejó su portería a cero, por lo que es una garantía para suplir a la guardameta del Barcelona.

La otra duda es saber si Aitana Bonmatí está para jugar 90 minutos. Ella considera que sí, pero la seleccionadora ha advertido en varias ocasiones que, pese al físico prodigioso que tiene la jugadora y sus ganas de jugar, hay que ir poco a poco. Al final, viene de superar muy rápido una meningitis vírica que tuvo en vilo al equipo hace apenas una semana. Y con Vicky, hay jugadora para rato, por lo que no sería raro volver a ver a la madrileña de inicio.

Quien sí que vuelve es Paredes, tras la sanción. Todo apunta a que irá directa al once, aunque María Méndez también ha cumplido con nota en su ausencia. Con Pina y Mariona como fijas en los extremos, la punta de ataque parece estar de nuevo reservada para una Esther que, desde su regreso con España tras un año fuera, no para de marcar.

Bélgica busca debilidades en España

España tiene la clasificación para cuartos en mente y ésta quedaría muy cerca de ganar a Bélgica. De hecho, con los tres puntos, dependería de que Italia no perdiese, para certificarla matemáticamente y jugarse en la siguiente jornada la primera plaza. Aunque Bélgica tiene ganas de reivindicarse. Ya estuvieron cerca de ganar en Valencia hace unos meses y plantaron cara a Italia en el debut, cayendo por la mínima. Tienen peligro arriba y su capitana Wullaert es buena prueba de ello.

La seleccionadora de Bélgica, Elisabet Gunnarsdottir, ha apuntado antes del encuentro que no tienen capacidad de sorprender a España, tras tantos enfrentamientos seguidos, pero que han «encontrado debilidades» en el equipo de Tomé y que lo «intentarán aprovechar». A partir de las 18:00 horas, en el Stockhorn Arena de Thun, buscarán dar la campanada.

Alineaciones probables