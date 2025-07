Montse Tomé recupera a la mejor España con una lección ante Portugal

Es pronto para echar las campanas al vuelo, pero no se puede negar que España ya ilusiona en esta Eurocopa. La Selección rozó la perfección en su debut contra Portugal, en un partido que acabó 5-0, dando la sensación de que levantaron el pie en la segunda mitad y no quisieron hacer más sangre. Un duelo en el que fueron un rodillo y en el que se notó la mano de Montse Tomé. La seleccionadora, siempre bajo el foco por las constantes polémicas del vestuario, dio una lección en Berna.

Durante los dos años que va a hacer al frente del banquillo, Montse Tomé ha sacado las mejores versiones que se han visto de este equipo. Fueron muy superiores en un Mundial que terminaron llevándose –aún con Vilda– y tras su nombramiento como seleccionadora, subió el nivel del equipo. Sólo la losa de los Juegos Olímpicos, al que llegaron agotadas físicamente, manchó una temporada espectacular, en la que brillaron más que nunca para coronarse con la Liga de Naciones.

Este curso, costó arrancar, pero cuando se ha conseguido, a ver quién es capaz de frenar a este equipo. Las dudas siempre han estado presentes en un equipo rodeado de polémicas externas de forma presente. Y en todas ellas, las miradas también apuntaban a la seleccionadora. Sobre todo, tras el enfado de Jenni Hermoso por no ser convocada para esta Eurocopa. Entonces su ataque superó todos los límites, cuestionando la valía de Tomé para el cargo que ostenta.

«¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor», señaló la delantera. Más clara no pudo ser a la hora de decir que la seleccionadora no sabe llevar al vestuario y que sus compañeras no la necesitan para ser campeonas. Pero el campo pone a todo el mundo en su sitio.

Lo último puede ser que, en parte, sea así, puesto que calidad en la plantilla hay, y más que en cualquier otra. Sin embargo, contra Portugal quedó claro que de la mano de Montse Tomé el equipo vuela. En lo táctico, España arrolló a Portugal incluso más que en el marcador. Con las laterales profundas generando ocasiones, con una presión alta e intensa en la salida de balón rival y juntando jugadoras por dentro para desdibujar, a base de mover rápido el balón, a una defensa plagada de futbolistas que no pudieron hacer nada.

Todo, pese a ausencias importantes, como la de Aitana, ganadora de los dos últimos Balones de Oro. No importó. Ni se notó que la mejor futbolista del mundo no estaba. Sí se dejó ver en los últimos minutos del partido y, para entonces, el trabajo estaba ya totalmente hecho.

La mano de Montse Tomé se nota

Las apuestas de Tomé salieron bien. Siempre suelen salirle bien. Ya sea de inicio o cuando toca algo tras el descanso. Y eso no puede ser casualidad. Como señaló Alexia al término del encuentro: «Todo el cuerpo técnico había analizado muy bien a Portugal. El plan estaba claro, nos habían mandado que la presión la teníamos que hacer así. Todas eran diestras, entonces era volcar la presión hacia su izquierda y el compromiso de todas de hacer ese esfuerzo en la presión».

Las palabras de la capitana ponen de manifiesto algo que siempre ha reclamado Tomé. Cuando las dudas más la han cercado, la seleccionadora se ha refugiado en la confianza hacia su trabajo. Y ese trabajo, plasmado después sobre el césped, ha llevado a España a debutar en esta Eurocopa a lo grande y, muy al pesar de cuerpo técnico y jugadoras, a confirmarse como la selección favorita para alzarse con el triunfo en Suiza.