Una española viviendo en Alemania destapa la mayor mentira del país y nadie da crédito: «En España…»

Una española que vive en Alemania ha realizado una confesión en un vídeo que cuenta con medio millón de reproducciones y un gran número de comentarios de los usuarios que se han dado cuenta de una realidad: España sigue a la cola de Europa en la relación entre el alto coste de la vida y los bajos salarios que reciben los trabajadores. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los comentarios virales de esta española que trabaja en Alemania… y parece que no se arrepiente de la decisión.

Los datos son de 2023, pero se pueden aplicar a lo que sucede en pleno 2025. Según informó en su día el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Alemania había casi 200.000 españoles registrados y algo más de 93.000 estaban dados de alta como trabajadores por cuenta ajena. Estos datos tienen una explicación y es clara: los altos salarios que ofrecen a la persona cualificada (y no cualificada) en un país donde el salario medio mensual ronda los 4.500 euros.

Esto, y la situación de España, que acumula una inflación del 20% desde el 2020, ha hecho que cientos de miles de jóvenes españoles hayan tenido que hacer las maletas rumbo al extranjero. Una de ellas es @imarss8, una española que reside en Alemania y que ha publicado un vídeo viral en el que desmiente uno de los grandes mitos que siempre ha habido en nuestro país: los altos precios que hay en esta parte de Europa.

La confesión de una española en Alemania

«Españoles, siento decíroslo, pero…», reza el titular de un vídeo publicado en su cuenta oficial de TikTok que cuenta con más de medio millón de visualizaciones y un centenar de comentarios con división de opinión entre los usuarios. «Me da pena ser yo la que lo diga, pero los españoles que vivíais en España estáis en una burbuja que en el momento que salís de España os dais cuenta de lo heavy que es», comienza diciendo mientras anda por la calle y deja claro que vive en Alemania.

«Lo primero que me dijeron es: ‘En Alemania se gana más, pero todo es más caro’», dice para desmontar uno de los grandes mitos de la sociedad española, según esta influencer. «Es mentira y cada día que pasa se confirma más».

«Las necesidades básicas en Alemania son mucho más baratas, la ropa es más barata, los productos electrodomésticos son más baratos, los móviles son más baratos, las tablets, los ordenadores, los coches son más baratos, la comida es más barata», dice a la vez que hace mención al gimnasio, que está financiado por la mayoría de empresas «porque consideran que la salud es muy importante».

@imarss8 también hace mención a lo único que en Alemania es más caro que en España y es la vida en la calle. «Lo único que no es más barato, aparte de que se pagan más impuestos, es la vida en la calle. O sea, si te vas a ir a tomar un café o una Coca-Cola en un bar, evidentemente te va a costar más caro porque aquí no hay esa cultura de comer en la calle», informa.

Esta española que vive en Alemania también cuenta el caso de una compañera de trabajo, que antes de publicarse este vídeo pasó unos días en Alicante. «Mi compañera de trabajo estuvo toda la semana pasada en Alicante y lo primero que me ha dicho es por qué es tan caro España. Se ha sorprendido de lo caro que ha sido todo, principalmente el champú», cuenta. «Lo único que considero que es más barato son los bares y restaurantes y me dijo que tampoco había notado tanto la diferencia».

«Me da mucha pena porque yo no vivo en España y es una lucha que no me pertenece, pero que los salarios de España sean de los más bajos de Europa y el estilo de vida sea más elevado que países como Alemania», finaliza sobre un caso que afecta a millones de españoles y principalmente a los jóvenes, que en la España de Sánchez tienen que luchar por un sueldo digno, además de por un alquiler o una vivienda que a día de hoy están imposibles.