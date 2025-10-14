Todo sobre Manuel Regueiro: su edad, pareja, de dónde es y en qué series ha salido

Muchos lo conocen por ser el marqués de Luján, pero detrás de este personaje se esconde una historia formidable. Después de haber estudiado y su trayectoria, en OKDIARIO vamos a responder a las preguntas que todo el mundo se está haciendo sobre Miguel Regueiro. El actor ha ganado una gran repercusión mediática en los últimos tiempos, sobre todo desde que La Promesa, serie en la que ocupa un lugar principal, está en Netfix.

Miguel lleva más de 25 años trabajando como actor, pero en el proyecto de TVE ha encontrado algo que le hace profundamente feliz. «Estoy muy agradecido de ser el marqués de Luján, porque aparte de que está siendo un personaje con un gran impacto a nivel de crítica y de público, estoy cómodo haciéndolo», ha comentado en una de sus últimas entrevistas.

«Yo al marqués lo llamo el bombero de La Promesa. Para él la familia es lo más importante y lo que intenta es solucionar todos los problemas que surgen, que son muchos, apagar fuegos, apoyar a sus hijos, trampear con su señora esposa lo que puede… En el fondo el que lleva las riendas de la familia es él, porque tiene la última palabra». Como vemos, se siente profundamente orgulloso de lo que está haciendo y quiere que todo el mundo lo sepa. Por eso, nosotros nos hemos propuesto conocerle un poco mejor.

¿Cuántos años tiene Manuel Regueiro?

El protagonista de nuestra noticia nació en Pontevedra, el 21 de diciembre de 1968, así que tiene 60 años y ha dedicado gran parte de su vida al mundo del espectáculo porque además de ser actor es cantante. No obstante, la audiencia le identifica gracias a su trayectoria en la pequeña pantalla.

Manuel se dio a conocer por encarnar al coronel Arturo Valverde en Acacias 38, un papel que mostró su capacidad para dotar de matices a personajes de fuerte presencia. Después continuó consolidando su perfil dramático como Ignacio Solozábal en El secreto de Puente Viejo, donde su trayectoria quedó marcada por interpretaciones intensas y bien construidas. No obstante, estos proyectos forman parte del pasado y ahora todo el mundo está pendiente de su recorrido en La Promesa.

¿De dónde es Manuel Regueiro?

Tal y como hemos mencionado con anterioridad, el actor nació en Pontevedra, pero su actividad profesional se ha desarrollado en la capital. Después de hacer un repaso de su trayectoria, podemos decir que su formación ha sido una de las claves de su versatilidad como actor.

Entre 1993 y 1997 cursó estudios de interpretación en la Escuela de Arte Dramático del Palacio de Festivales de Santander, donde adquirió una base técnica y expresiva que marcaría sus futuros trabajos. Más adelante, en 1998, amplió su preparación con un curso de interpretación, canto y expresión corporal en la compañía de danza teatro de Madrid, perfeccionando su dominio escénico y corporal. Ya antes, en 1991, había realizado un curso de voz e interpretación para doblaje cinematográfico en la Escuela Superior Real de Arte Dramático de Madrid, lo que le permitió desarrollar una dicción y un control vocal muy apreciados en su profesión.

¿En qué series ha salido Manuel Regueiro?

Dejando a un lado a La Promesa, Manuel Regueiro puede presumir de haber probado suerte en ficciones de todo tipo. En la gran pantalla participó en títulos como Terca vida, Navidad en el Nilo o La Olimpo Company.

Sin embargo, ha sido en la pequeña pantalla donde ha consolidado su trayectoria con una presencia constante en producciones muy populares. Ha formado parte de series tan conocidas como El comisario, Hospital Central, Rías Baixas, Física o química, Hispania, la leyenda, El tiempo entre costuras o Cuéntame cómo pasó, además de las que hemos mencionado con anterioridad.

¿Quién es la pareja de Manuel Regueiro?

También tenemos respuesta a esta pregunta. Tal y como hemos descubierto, Manuel Regueiro mantiene una vida discreta junto a su mujer, Natalia López, con quien lleva 24 años de relación. Ella trabaja en un estudio de diseño de interiores y juntos tienen dos hijos, Manuel y Tomás, a quienes el actor ha mostrado en alguna ocasión en sus redes sociales. Aunque nacieron en Madrid, el intérprete destaca que ambos están muy vinculados a Galicia, una tierra que sigue siendo muy importante para toda la familia.