Adiós en la ‘La Promesa’: un personaje muy querido se despide ¿para siempre? de la serie

La Promesa continúa consolidando su permanencia en La 1 de Televisión Española. La popular producción se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la cadena. Y es que, desde que aterrizó en la parrilla televisiva, se ha convertido en uno de los formatos con mejores datos de audiencia. Una travesía que este 2025 ha sido un poco complicada para los fans. Pues, como es bien sabido por todos, se han vivido un par de bajas en el elenco. De hecho, no estamos hablando del adiós de personajes poco recurrentes. La mismísima protagonista o la antagonista de la trama han puesto punto final a su paso por la novela.

Pero, tal parece que las despedidas se están convirtiendo en el arma más recurrente de la producción. Si hace unas semanas el público tuvo que ver cómo la actriz Carmen Asecas, que daba vida a Catalina, tuvo que despedirse de la historia, al menos temporalmente. Ahora, los espectadores están siendo testigos del adiós de Ricardo Pellicer, que se ha presentado como Carlos de Austria. Y es que, la marcha de Pía ha sido muy dolorosa para él. Pues, cuando descubrió que la situación de la mujer, a la que ama profundamente, está vinculada a su presencia, decidió tomar cartas en el asunto.

A través de una misiva, Ricardo ha querido despedirse de todos. Un gesto con el que ha decidido poner punto final a su presencia en el palacio con el objetivo de que Pía regrese. Una postura muy complicada, pues deberá dejar a su hijo Santos. Así pues, y con este adiós, el actor que encarna este personaje ha querido despedirse de manera oficial de la audiencia.

«De los personajes grandes que he podido interpretar en televisión, Ricardo es el primer ser bondadoso, enteramente bondadoso. Desde Puente Viejo, Acacias… siempre me ha caído un personaje malvado, que está muy guay», ha explicado el artista en su entrevista para el equipo de RTVE. Con nostalgia, ha hecho un breve repaso a su trayectoria.

«Este hombre era limpieza, pureza, algo muy chulo que me lo he disfrutado», confiesa. Asimismo, ha señalado que ha notado el cariño del público en todo momento. «Es bonito, me dio ahí un pellizquito… y la gente no me insulta por la calle, que también está muy bien», agregó con humor.

Respecto a su personaje en La Promesa, el artista ha confesado que ha seguido mucho las recomendaciones del equipo. «Siempre me dejo llevar por lo que me guía el director, el creador y mis compañeros», ha indicado. El ambiente y el compañerismo es excelente en el equipo. Por ello, ha confesado que se va con el corazón lleno.

«Es muy importante que haya compañerismo y se nos perdonen los errores. Es esencial. Todo el mundo se equivoca», comenta sobre las tomas falsas. De momento, se desconoce si su salida de la serie es definitiva o temporal. Pero, lo que está claro es que la audiencia estará un tiempo sin verle.