La trágica verdad tras la muerte de Fede Dorcaz: la Policía dice que fue un intento de atraco

Avanza la investigación por el brutal asesinato del modelo argentino, afincado en Mallorca, Fede Dorcaz en Ciudad de México abatido a tiros. Las primeras hipótesis señalan que el joven fue acribillado durante un intento de asalto el pasado 10 de octubre en Ciudad de México. El mismo perdió la vida tras recibir un impacto de vara que penetró por debajo de la axila y le perforó un pulmón, según revela el informe preliminar de la autopsia.

Fede Dorcaz, que había llegado a Mallorca siendo apenas un adolescente, comenzó su carrera en la isla con tan solo 14 años, alcanzando el reconocimiento internacional y desfilando para prestigiosas firmas como Giorgio Armani. Su prometedor futuro se vio truncado de forma trágica en la capital mexicana, donde se encontraba por motivos laborales.

Las autoridades mexicanas mantienen como principal hipótesis un intento de robo, según informaron a los familiares del joven, quienes se desplazaron de inmediato hasta el país para seguir de cerca la investigación y realizar los trámites de repatriación del cuerpo. En estos momentos, los padres de Dorcaz, vecinos de la barriada palmesana del Coll d’en Rabassa, permanecen en México intentando culminar el proceso para trasladar el cuerpo de su hijo hasta Argentina.

Gracias a una campaña de recaudación solidaria, se ha logrado reunir unos 11.000 dólares para cubrir los gastos del traslado, además de los billetes y la estancia de los familiares que buscan darle el último adiós al joven artista. La familia exige justicia mientras amigos y seguidores claman en redes sociales por el esclarecimiento total del crimen que apagó la vida de una de las promesas argentinas de la moda y la música.

A través de GoFundMe, los allegados de Fede Dorcaz han lanzado una campaña para «echar una mano» a los padres del modelo y cantante y que así puedan «sobrellevar esta difícil situación». Todo aquel que quiera aportar su granito de arena puede hacerlo a través de este link.

«Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades», han explicado los amigos del fallecido.