Familiares y amigos de Fede Dorcaz inician una recaudación de fondos para repatriar el cuerpo

Los amigos y familiares de Fede Dorcaz, el modelo y cantante argentino asesinado en un intento de asalto el pasado 10 de octubre en la Ciudad de México, ha iniciado una recaudación de fondos para que los padres del fallecido puedan pagar los altos costos de repatriar a su hijo a Argentina, además de otros gastos de estancia, vuelos o manutención.

A través de GoFundMe, los allegados de Fede Dorcaz han lanzado una campaña para «echar una mano» a los padres del modelo y cantante y que así puedan «sobrellevar esta difícil situación». Todo aquel que quiera aportar su granito de arena puede hacerlo a través de este link.

«Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades», han explicado los amigos del fallecido.

La muerte de Fede Dorcaz ha conmocionado al mundo del espectáculo: el joven artista estaba a punto de incorporarse al reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Una promesa truncada. Una vida arrebatada. El misterio de quién quiso silenciar al modelo argentino sigue sin respuesta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que los agresores interceptaron al vehículo de Dorcaz cuando este intentaba incorporarse a los carriles laterales. Todo apunta, según fuentes policiales, a que se trató de un ataque directo y premeditado. Las autoridades policiales del país continúan analizando las grabaciones de seguridad en busca de los responsables.

El prestigioso periodista mexicano Carlos Jiménez, especializado en sucesos, difundió las imágenes de los presuntos asesinos, dos hombres con sudaderas de colores vivos y gorros, que viajaban en una motocicleta azul y amarilla. En otra imagen se observa una segunda moto, de color verde, en la que supuestamente iban otros dos cómplices.

Fede Dorcaz nació en Mar del Plata, Argentina, y llegó a Mallorca siendo un adolescente, con tan sólo 14 años. En la capital balear comenzó su carrera como modelo, llegando a trabajar con reconocidas firmas internacionales. Su talento y presencia lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más solicitados del mundo de la moda, siendo imagen del diseñador Giorgio Armani durante tres años. Deportista y amante del fútbol militó durante años en las filas del San Francisco.