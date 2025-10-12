El desgarrador mensaje de la novia de Fede Dorcaz, el modelo afincando en Mallorca asesinado en México

«No quiero estar un día más sin ti, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado. Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre.»

— Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz.

Con esas palabras, la influencer y cantante rompió el silencio tras la trágica muerte de su pareja, el cantante y modelo argentino afincado en Mallorca, Fede Dorcaz, asesinado el pasado jueves 9 de octubre en la Ciudad de México.

El mensaje, breve y profundamente conmovedor, se difundió en redes sociales pocas horas después del crimen, desatando una oleada de mensajes de tristeza y solidaridad en todo el mundo del espectáculo latino. Miles de fans y colegas respondieron con muestras de cariño y dolor ante la pérdida del joven artista de 29 años, que se preparaba para debutar en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy, de Televisa.

Según las primeras investigaciones, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Dorcaz fue víctima de un ataque armado mientras conducía su coche por el Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Dos hombres en motocicleta lo interceptaron y le dispararon al menos tres veces, causándole la muerte de manera instantánea. Aunque se especula sobre un intento de asalto, las autoridades no han confirmado aún el móvil del crimen y continúan revisando las cámaras de vigilancia, aunque todo apunta a que se trata de un asesinato por encargo realizado por sicarios.

Horas antes del ataque, Fede había estado ensayando junto a Mariana Ávila en los estudios de Televisa San Ángel, donde ambos compartían la emoción de su inminente debut televisivo. En el programa Hoy se habían emitido imágenes del cantante sonriente, entusiasmado y lleno de proyectos. La tragedia convirtió esa ilusión en un recuerdo.

Fede Dorcaz, nacido en Mar del Plata, había forjado una destacada carrera internacional. Tras vivir en Mallorca, fue imagen de Giorgio Armani durante tres años antes de dedicarse por completo a la música. Su sencillo Tú marcó una nueva etapa artística que lo llevó a presentarse en escenarios como la Arena Monterrey y los Premios Juventud 2025 en Panamá.

La noticia, adelantada en España por OKBALEARES, no ha dejado indiferente a nadie. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y condolencias nada más conocerse la trágica noticia.