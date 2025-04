Ana Moya ha sorprendido en sus redes sociales este 22 de abril para anunciar que ya ha comenzado el proceso para convertirse en madre por segunda vez. Desde su cuenta de Instagram, la creadora de contenidos ha compartido por primera vez que su mayor deseo con Diego Conde, su marido, desde que le conoce es formar una familia con él. Aunque fruto de su relación con Álex Sánchez llegó al mundo Mateo, su primogénito, la modelo y el guardameta han comenzado un proceso de fecundación in vitro que han explicado con todo lujo de detalles.

El motivo por el que no ha podido ser madre de manera natural

Si por algo se caracteriza Ana Moya es por su cercanía en sus redes sociales con sus casi cuatro cientos mil seguidores, que han sido testigos de cada uno de los pasos de su vida desde que se abriera su cuenta, en la que empezó como modelo. Tras trabajar para varias marcas como modelo o como actriz principal en videoclips de cantantes, como fue en Camino de Rosas, de Alejandro Sanz, la joven decidió estar completamente inmersa en su perfil social, que le ha dado muchas alegrías.

Ana Moya, con Diego Conde. (Foto: Gtres)

Es por ello que, además de compartir los momentos más felices de su vida, también ha querido publicar en esta ocasión la cara B del proceso para quedarse embarazada por segunda vez y ampliar su familia junto a Diego Conde, con el que se casó en el verano del 2024 tras varios meses de relación.

«Ayer empezó el proceso más importante de nuestra vida. Queriendo ser papis desde prácticamente el inicio de nuestra relación sin saber que tenía endometriosis y cinco quistes. Mucho tiempo (sobre todo los últimos meses) sufriendo los dolores más terribles que jamás haya soportado, dolores que mi cuerpo no es capaz de asimilar y derivando en desmayos e ingresos», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Moya (@anamoyacalzado)



A través de una publicación en la que además muestra el vídeo del paso a paso del tratamiento, ha explicado la razón por la que ha decidido someterse a un proceso de fecundación in vitro: «Por desgracia no hemos podido tener un bebé de forma natural a pesar de tener un diagnóstico buenísimo en cuanto a mi reserva ovárica (muchos óvulos) y hemos dado el paso de hacer una fecundación in vitro para poder ser papis cuanto antes y congelar el resto de óvulos».

Finalmente y con las emociones a flor de piel, Moya no ha dudado en hablar de lo orgullosa que se siente por la familia que ha formado junto a su marido y a su hijo: «Ser madre es lo más maravilloso e increíble que me ha pasado en la vida y repetir ese sentimiento por alguien más junto a mi hijo y mi marido; será el mayor de los regalos. Tenemos la mejor familia de tres que ojalá en muy breve sea de cuatro. PD: quería un vídeo emotivo y es casi más un vídeo de risa pero esa es la realidad de nuestro primer día de miedo e incertidumbre».