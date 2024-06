¿Quiénes se unirán al ‘baby boom’ de las influencers como Anabel Pantoja?

Anabel Pantoja, sobrina de la famosa cantante Isabel Pantoja, ha anunciado que está esperando su primer hijo a los 37 años. Anabel, que se encuentra en su cuarto mes de embarazo, está viviendo este momento tan especial junto a su pareja, David Rodríguez.

La colaboradora de televisión ha expresado su felicidad diciendo: «Soy muy feliz. Se me olvida que estoy embarazada, estoy haciendo una vida normal, me pongo a cargar maletas en el avión». En cuanto a los síntomas del embarazo, Anabel ha comentado: «No tengo náuseas, ni vomito. No me puedo quejar. Me canso un poco más de lo habitual, hago muchísimo pipí y ya».

Anabel también ha compartido que en octubre pasado quedó embarazada, pero lamentablemente, no pudo seguir adelante. Ahora, esta nueva noticia la llena de una ilusión aún mayor, disfrutando de cada momento de su embarazo con una actitud positiva y llena de esperanza. La noticia fue revelada en exclusiva en la revista Lecturas, donde la andaluza ha compartido sus primeras impresiones y emociones acerca de esta etapa tan especial en su vida.

