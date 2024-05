La popular creadora de contenido y empresaria, Marta Riumbau, está embarazada. La influencer ha anunciado la feliz noticia a última hora de esta tarde, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de setencientos mil seguidores. Lo ha hecho con un emotivo vídeo en el que ha mostrado su silueta premamá, y compartido las imágenes de sus primeras ecografías. En este vídeo, la catalana también ha anunciado que ha tomado la decisión de ser madre soltera. «He tomado la decisión de ser madre soltera», ha comenzado diciendo.»Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que eres el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más a conocerte y que somos tú y yo. Que eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo. Pero, por ahora, pórtate bien unas 23 semanas más», ha añadido.

Fue en 2020, cabe destacar, cuando Marta consideró la opción de congelar sus óvulos. Sin embargo, pasaron dos años más, en 2022, cuando finalmente se decidió a someterse a la vitrificación, un procedimiento que compartió abiertamente en sus redes sociales. La influencer optó por llevar a cabo este proceso «independientemente de sus planes futuros» después de que los médicos le informaran de que su reserva ovárica era «inusualmente baja» para su edad, que en ese momento era de 34 años, debido a la endometriosis que padecía. «Se necesitan de diez a doce óvulos para una inseminación, algo que normalmente se saca en una sola vez, pero en mi caso esto es imposible y se va a tener que repetir más de una vez porque yo no tengo tantos», explicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riumbau (@riumbaumarta)

La noticia del embarazo de Marta Riumbau llega, sea como fuere, apenas unos meses después de que la crónica social de nuestro país se hiciera eco de su ruptura con Diego Matamoros. «Me encuentro ante la difícil tarea de compartir con vosotros un cambio significativo en mi vida personal. Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quién tomó la decisión de terminar mi relación con Marta. Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo», escribió el hijo de Kiko Matamoros.

El hermano de Laura Matamoros señaló en el comunicado que le costó mucho poner punto y final al noviazgo, pero aclaró que han terminado en buenos términos. En este sentido, Matamoros explicó que sigue existiendo una muy buena relación entre ambos y que, de hecho, todavía viven juntos: «Esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Ha sido el resultado de un profundo autoanálisis y comprensión de lo que ambos necesitamos en este momento de nuestras vidas. A pesar de los cambios, hemos seguido viviendo en la misma casa, apoyándonos el uno al otro en nuestros caminos individuales hacia el crecimiento y la felicidad, sin que ninguna de las partes se canse de la existencia de la otra».