Corría San Valentín del año pasado cuando, después de varios meses de rumores, Marta Riumbau y Diego Matamoros confirmaban su relación a través de sus respectivos perfiles de Instagram. Su primer encuentro fue en la zona VIP de una conocida discoteca de Madrid, cuando una amiga en común los presentó y comenzaron a escribir su historia de amor. Ahora, casi dos años después, mucho se ha especulado con que podrían haber separado sus caminos de forma definitiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riumbau (@riumbaumarta)

Desde hace unas semanas, suenan con fuerza los rumores de crisis, y el último gesto 2.0 del hijo de Kiko Matamoros ha hecho saltar todas las alarmas. Después de compartir un vídeo reflexivo sobre la enfermedad que padece, el influencer ha publicado un post en el que se ha sincerado sobre la infidelidad y lo que piensa acerca de ella. «La infidelidad tiene muchas caras, muchas formas, formas básicas y carnales, formas más sibilinas y carentes de escrúpulos, formas en las que no hay encuentros carnales pero sí mediante diferentes actuaciones/redes. Que entendamos los acuerdos de una pareja eso es a cada pareja un mundo pero en las normas básicas que todos aceptamos/acatamos hay ciertos puntos que no se deben rebasar, sobre todo cuando uno dice tener fe ciega por su pareja, parecer que no ha roto un plato o promulgar la fidelidad», ha comenzado escribiendo, creando un debate en el que todas las miradas han apuntado hacia Marta Riumbau.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Riumbau (@riumbaumarta)

Además, aunque sin confirmar si realmente ha puesto punto final a su historia de amor con la influencer, ha sentenciado su publicación con varias preguntas que no han pasado desapercibidas: «¿Creéis que a día de hoy las parejas tienen su lógica con una fidelidad para toda la vida? ¿os habéis encontrado con alguien que os vigilaba todo y luego era esa persona quien hacía lo que no debía? ¿Hay esperanza en todo esto? ¿Habéis sido la parte mala o buena? ¿Creéis que una persona infiel cambia?».

Diego Matamoros hablando sobre el amor / Instagram

Por si fuera poco, Diego Matamoros, además de compartir una frase de un libro que apunta a que las relaciones solo funcionan cuando «las personas están dispuestas a hacerlas funcionar», ha continuado hablando de la infidelidad, poniéndose como ejemplo y dejando claro que cuando una persona le ha fallado, ha tenido que hacerse de valer. «Cuando dos personas tienen un vínculo de respeto y eso se pierde, lo mejor es coger las maletas y decir ciao. No merece la pena volver donde no se te respetó, no se te quiso con amor verdadero o no se supo crear una pareja con los mismos ideales. La madurez algunas veces nunca llega», ha sentenciado. Una frase de lo más demoledora que sus seguidores han interpretado que iba dirigida a Marta, pues cabe recordar que se habían mudado recientemente al chalet de la influencer y, a juzgar por las fotografías del hijo de Kiko, parece que ha regresado a su piso de soltero ubicado en la capital.