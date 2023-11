Hace solo unos días, la actriz Sara Sálamo compartía una de las publicaciones más dulces de sus vida: el anuncio de su compromiso con Isco Alarcón, su pareja desde hace seis años y padre de sus dos hijos. Lo hacía tras el regreso de un viaje en familia a Venecia, donde ambos se prometieron no solo quererse «de aquí a Marte», sino hacerlo para toda la vida. Sin embargo, si por algo es conocida la intérprete en las redes sociales es por no morderse la lengua y por exponer su punto de vista sobre todo tipo de temas a nivel público. En una de las últimas ocasiones, en junio de este mismo año, tuvo que borrar su tuit después de hacerse viral por comparar la violencia machista contra las mujeres, con la violencia provocada por la banda terrorista ETA.

Isco Alarcón y Sara Sálamo / Gtres

En dicha publicación, Sara Sálamo compartía una imagen con una pintada en la pared en la que se podía leer: «Los machistas españoles matan más que ETA». Tras el rechazo que publicó este mensaje, la actriz no solo eliminó el tuit sino que escribió otro de manera irónica: «Siento haber comparado víctimas de asesinatos con víctimas de asesinatos… Se me ha ido la olla», dijo. Además, explicó que lo había borrado porque prefería «disfrutar de una tarde tranquila» con sus hijos «sin estar recibiendo amenazas e insultos machistas». «Algunos tienen una creatividad abismal para sacar dobles lecturas y generar odio y polarización, que bien podrían usarlo para algo necesario», destacó.

La canaria, que se ha definido así misma como «una rica de izquierdas», también ha sido reprendida duramente por sus viajes en avión privado y sus imágenes en exclusivos yates o en motos de agua. «Hombre, Sara, en Instagram me dices no sé qué de cambio climático y luego estas en un avión y yate privado. Tú me dirás», le decía un usuario mientras que otro le espetaba que, para ser de izquierdas, vivía «muy bien en el capitalismo». Ante tales acusaciones, la prometida del futbolista Isco Alarcón defendía su comportamiento a capa y espada: «Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido», empezaba diciendo.

Ser de izquierdas no está reñido con querer disfrutar tus vacaciones, querido. Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad. https://t.co/AhpDSFZCby — Sara Sálamo (@SaraSalamo) August 11, 2022

«Es tan fácil como que no te importe pagar muchos impuestos para que todo el mundo tenga acceso a una sanidad, educación, vivienda y cultura de calidad», decía el pasado verano en un tuit que no lograba apaciguar el ambiente. Y no es la única batalla en la que se ha visto envuelta.

De ‘Movember’ a los Premios Goya

Acusada del bajo rendimiento de su pareja en el campo desde los inicios de su relación con comentarios «machistas» que ella misma ha enseñado en sus redes, durante la última gala de los Premios Goya Sara volvía a sembrar la polémica al asegurar que había acudido sin maquillar, lo que despertó de nuevo las críticas en torno a si era verdad lo que estaba diciendo.

Sara Sálamo durante la última gala de los Premios Goya / Gtres

Tal fue su malestar ante estos comentarios que no dudó en reflejarlo en sus redes sociales: «Fui con arañazos de mi hijo, con una cicatriz de un herpes que me salió hace unos días. Estoy muy sorprendida incluso con compañeras de profesión que se aventuran a decir ‘por favor, no somos tontos, claro que iba maquillada’», indicó. Aunque, sin duda, una de sus publicaciones más controvertidas fue la referente a la campaña ‘Movember’, a la que criticó duramente en 2021 y por lo que más tarde tuvo que pedir perdón.

‘Movember’ es un movimiento que busca concienciar a los hombres de los riesgos de padecer cáncer de próstata. «Pensaba que llevábamos ‘por los siglos de los siglos’ preocupándonos mayoritariamente por la salud masculina. Y que la ciencia siempre ha carecido de enfoque de género. Son decenas de ejemplos los que podría poner, como por ejemplo la enfermedad que padezco, la endometriosis, de la cual no se sabe mucho aún, porque nos afecta sólo a nosotras», explicaba, añadiendo que no veía la necesidad de «hacer una donación para la salud masculina».

Al ser acusada de cometer un «patinazo» por estallar contra la petición de una donación para los tipos de cáncer que afectan a los hombres, Sara terminó reculando y mostrando su arrepentimiento: «Viéndolo así tienes toda la razón. Actué de forma impulsiva ante un email en el que, de nuevo, vi que primaba sólo la salud de la mitad de la población. Y quise recalcar que la salud de cualquiera es importante. Pero quizás no estuve acertada. Espero que te recuperes pronto», le contestó al usuario.