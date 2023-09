Marta Riesco da un importante paso hacia la maternidad

«Quien vea la Marta de hace unos meses con la Marta de ahora no tiene nada que ver», así ha comenzado el día Marta Riesco. La periodista, que no duda en hacer partícipes a sus seguidores de cada pensamiento que pasa por su cabeza, ha vuelto a utilizar sus redes sociales para hacer una reflexión sobre cómo ha cambiado su vida desde que puso punto final a su historia de amor con Antonio David, tomando una decisión clave en su futura maternidad: congelar sus óvulos.

La que fuera reportera de Fiesta ha explicado que su cabeza dio un giro de 180 grados en el peor momento de su vida: «Cuando estás en el pozo, en el subsuelo, es cuando comienza el gran cambio contigo misma porque no hay otra opción, o te dejas hundir o empiezas a cambiar cosas que no te gustan de ti. Y, de repente, me doy cuenta de que lo estoy consiguiendo. Estoy empezando a ser una versión mejorada de mí misma». A partir de entonces, además de comenzar su conocida #operaciónbuenorra, Riesco ha probado cosas que jamás se habría atrevido, como ir a boxeo o la meditación.

Marta Riesco hace una reflexión en la red / Instagram

Y es que, que la persona en la que más confiaba le fallase y rompiese el corazón, y que la cadena en la que trabajaba le diese la espalda, le ha servido para comenzar una nueva etapa en la que el miedo no tiene cabida: «Mi amiga y yo tenemos un lema desde que me pasó todo esto, que es: sí a todo. Y, desde que estoy en ese mood me lo estoy pasando mucho mejor y estoy descubriendo a gente y cosas que no sabía que me iban a gustar». Pues dicen que todo pasa por algo y que no hay mal que por bien no venga.

Marta Riesco hace una reflexión en la red / Instagram

Tras confesar tener nuevas amistades y hacer planes que en otro momento de su vida habría rechazado, la periodista se ha lanzado a confesar algo que hasta la fecha no había decidido, pero sí pensado en profundidad: «Me quiero congelar los óvulos». Entre los planes de Marta Riesco siempre ha estado el deseo de ser mamá y, aunque pensaba serlo en otras circunstancias, la vida no ha sido como esperaba: «Tengo un año para hacerlo, ya el año que viene soy mayor para hacerlo. Y viendo a una de mis mejores amigas que lo ha hecho y ha sido madre cuando ha querido, creo que me voy a animar y lo voy a hacer», ha sentenciado.

Marta Riesco y Antonio David Flores en un photocall. / Gtres

Aunque hace tiempo que este pensamiento rondaba por su cabeza, fue hace apenas un mes, tras una visita al ginecólogo, cuando volvió a poner sobre la mesa esta opción: «También me encontré a Lara Álvarez que me aconsejó que lo hiciese y Ana Rosa, como hace tres años, un día por la mañana me cogió por el pasillo y me dijo: ‘Marta, congélate los óvulos’. Y de repente se me han venido todos esos pensamientos y he dicho ‘es el momento’». Un paso muy importante de cara a su maternidad que ha querido compartir abiertamente y con el que se garantiza formar una familia cuando lo desee, ya sea en pareja o sola, mejor que mal acompañada.