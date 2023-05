La nueva vida de Marta Riesco tras la ruptura con Antonio David Flores

Marta Riesco no imaginaba ni en sus peores pesadillas terminar de esta manera su historia de amor con Antonio David Flores. Un año después, la pareja ponía punto final a su polémica relación, ya que desde el primer momento estuvo en el punto de mira. Fue la propia protagonista quien reveló en su perfil de Instagram esta importante decisión. De hecho, llegó a lanzar un dardo a Rocío Flores. «Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», dijo en un primer momento la periodista para después añadir que «Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías».

Esto ocurrió un 20 de abril, días después del cumpleaños de Marta Riesco. Desde entonces, la comunicadora ha volcado todas sus energías en superar esta ruptura junto a su entorno más cercano, tal y como ha dejado patente a través de las redes sociales. «Y de esto va la vida…Gracias @potis_rs y @modaresiliencia por recordármelo…», llegó a decir en sus redes sociales.

La reportera, que también se encuentra en plenos trámites al haber sido despedida del programa del que formaba parte, ha adoptado un nuevo estilo de vida, mucho más saludable. Se está volcando en una rutina de deporte y dieta saludable.»Comenzamos OPERACIÓN BUENORRA. Día 1🏋️ @adseacademy ¿Creéis que aguantaré hasta el final o me rendiré? Que conste que no he hecho deporte en mi vida adulta (ni adolescente) y que amo comer y comer todo las cosas ricas que no deberíamos. Pero empieza el cambio mental y corporal», escribió, emocionada por el cambio que está realizando tras su ruptura con el ex guardia civil.

Es a través de las redes sociales donde Marta se muestra al natural. Ha encontrado un refugio en Instagram, donde también comparte sus reflexiones más profundas.»Y ahí está mi lámpara. Desquebrajada. Ha aguantado tormentas, tempestades, tsunamis…Se ha quedado temporadas sola, a oscuras, sin nadie que la encendiera. Pero aquí sigue, desde el primer día que me mudé de casa de mis padres. Fue mi primera compra en este piso. Y a pesar de todo el camino recorrido y soportado, su luz no ha conseguido apagarla nada ni nadie», dijo en una ocasió.

Por su parte, Antonio David Flores continúa también su vida alejado de Marta Riesco. Tanto es así que ya ha borrado todas las fotografías en las que aparecían juntos. Un movimiento con el que confirma que no quiere vincularse con la que hasta hace nada era su pareja. Quien no se ha pronunciado al respecto ha sido Rocío Flores pese a que Marta Riesco la ha acusado directamente de ser el detonante de la ruptura con su padre. ¿Habrá reconciliación? Por ahora, ambas partes parecen tenerlo muy claro.