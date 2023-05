La viral petición musical de Marta Riesco a Bizarrap

No es una de las mejores etapas para Marta Riesco. La periodista anunciaba hace unos días el fin de su relación con Antonio David Flores. El 20 de abril es una fecha que no olvidará la ex pareja, ya que fue cuando se hizo pública su inesperada ruptura. «Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», dio a conocer por aquel entonces la reportera.

Aunque Marta Riesco ha confesado no estar ni en su mejor momento personal ni profesional, lo cierto es que la comunicadora no pierde la sonrisa. Al menos a través de las redes sociales intenta mostrar la cara menos amarga de su duelo tras poner punto final a su polémica historia de amor con el ex guardia civil.

En las últimas horas, la petición musical de Riesco no ha dejado de acaparar distintos titulares en varios medios de comunicación. La periodista mostraba este fin de semana el mensaje privado que le había enviado a uno de los productores más exitosos del momento a través de Instagram:»Hola Bizarrap, ¿estás libre para una sesioncilla?». «Sin miedo al éxito», añadía como hashtag Marta. Juego de palabras que recuerda al primer tema que lanzó durante su romance con el padre de Rocío Flores, No tengas miedo.

El año arrancaba con una de las canciones más rompedoras de todos los tiempos. Tema que ha hecho historia de la mano de Shakira y el productor argentino, Session #53, en la que la colombiana lanza una serie de directas a su ex, Gerard Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía. Hit musical que sigue sonando en todos los rincones del mundo.

Su inesperada ruptura

Horas antes de poner punto final a su breve historia de amor, Marta Riesco y Antonio David Flores habían realizado un directo en la Red juntos. Motivo por el que nadie imaginaba el desenlace que se iba a producir poco después. «Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías», explicó Marta en un intento de culpabilizar a la hija del ex colaborador de su ruptura.

A esta situación se suma la que vive tras su despido de Telecinco, la que había sido su casa los últimos años. «He recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa en la que he sido trabajadora desde 2017. No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social», indicó la periodista.

Desde entonces, Marta Riesco se ha mantenido alejada de los medios de comunicación, teniendo las redes sociales como su principal vía de escape. Asimismo, ha asegurado volver a trabajar de la profesión que tanto ama y que lo va a intentar hasta el final. Por ahora, se desconoce si la comunicadora regresará a la pequeña pantalla.