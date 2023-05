‘Operación buenorra’: la puesta a punto de Marta Riesco tras su ruptura con Antonio David Flores

Pese a que en un primer momento fue la fiel defensora de Antonio David Flores, ahora Marta Riesco siente una «vergüenza inmensa». Así lo ha desvelado ella misma a través de su cuenta de Instagram, la cual actualmente utiliza como diario personal a la hora de expresar a sus casi 200 mil seguidores su parecer y cómo afronta su ruptura del ex Guardia Civil, mientras ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida mucho más fitness y priorizando en sí misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Hace tan solo unas horas, era la propia periodista la que tomaba las riendas de sus redes sociales para compartir un vídeo de lo más divertido al que bautizaba como «OPERACIÓN BUENORRA» y que estaba basado en comenzar a hacer ejercicio para dejar de lado una vida marcada por el sedentarismo: «🏋️Comenzamos con «OPERACIÓN BUENORRA». Día 1🏋️ @adseacademy ¿Creéis que aguantaré hasta el final o me rendiré? Que conste que no he hecho deporte en mi vida adulta (ni adolescente) y que amo comer y comer todo las cosas ricas que no deberíamos. Pero empieza el cambio mental y corporal. 🙏», comenzaba explicando, dejando entrever que está dispuesta a romper con su rutina para acoger otra mucho más saludable.

Pero los cambios de la comunicadora no quedaban ahí, y unos momentos después, también se hacía eco en la plataforma mencionada de que no solo se mueve más a nivel físico, sino que también sus hábitos en lo que a comida se refiere no tienen nada que ver con los anteriores: «Me dispongo a comer mi pedacito de salmón (…) Os voy a decir una cosa, me estoy animando tanto con esto de hacer comidas que estoy por presentarme a MasterChef», añadía, abriendo así una posibilidad a la hora de formar parte del elenco de concursantes del programa culinario más popular de España.

Si algo está claro es que la vida de Marta nada tiene que ver con la que tenía hace unos meses, marcada por su romance con el que fuera marido de Rocío Carrasco. Aunque la reportera había permanecido en un segundo plano durante toda su trayectoria profesional, su popularidad saltaba por los aires al salir a la luz su historia de amor con el marido de Rocío Flores. Sin embargo, esta no se alargaba mucho en el tiempo, y aunque Riesco nunca había tenido reparo alguno en sacar la cara por su novio, finalmente ahora se ha visto obligada a tomar una postura totalmente distinta a la que tenía en un principio, habiendo declarado la guerra dentro del universo 2.0 tanto a Antonio David como a la hija de éste, a quien en cierto modo ha considerado la culpable de la ruptura. Ahora, la periodista ha apostado por centrarse en sí misma y en su felicidad mientras se mantiene alejada de todo aquello que tiene relación con la televisión y con su profesión, habiendo hecho de las redes sociales su principal fuente de ingresos.