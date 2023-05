Marta Riesco: los frentes abiertos en el peor momento de su vida

Cuando Marta Riesco comenzó el 2023 pensaba que sería ‘indestructible’. Lo que jamás se habría imaginado es que tan solo cuatro meses después, su vida daría un giro de 180 grados, tanto en lo personal como en lo laboral.

Sin trabajo

El pasado mes de febrero, la ex novia de Antonio David tuvo un enfrentamiento en directo con Cristina Porta durante un evento taurino. Tras esto, Mediaset tomó la decisión de vetar a la reportera de Fiesta de los directos de Telecinco. Un revés inesperado que hizo mella, de nuevo, en la salud de Riesco, que así lo hizo saber a través de unos stories que no tardaron en hacerse virales: «Estoy con un ataque de ansiedad nuevo brutal. Como sabéis hace 48 horas los mismos que me acosaron laboralmente hasta llevarme a tratamiento psiquiátrico volvieron a hacer que me pusiese mala, increpándome, riéndose de mí, provocándome y haciéndome la vida imposible como ya lo hicieron». Tras esto, los médicos le dieron la baja y la periodista comenzó a sacar los trapos sucios de algunos rostros habituales de la cadena, como Jorge Javier Vázquez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Pero lo peor llegó un mes después, cuando la cadena de Fuencarral decidió prescindir del trabajo de Marta Riesco con un despido fulminante que le cayó como un jarro de agua fría. «Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017», comunicó en sus redes sociales, alegando que no estaba conforme con los motivos de la empresa y que tomaría medidas legales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Un duro varapalo en el que contó con el apoyo del ex guardia civil: «Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo. Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos. Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran».

Sin novio

Lo que nadie (ni ella misma) se imaginaba es que su pareja le diera de lado en el que ha calificado como el peor momento de su vida. Tal y como ella misma comunicó en su Instagram, el 19 de abril, su historia de amor se acabó: «Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche». Después de esto, Marta Riesco volvió a colgar una fotografía con las maletas en la puerta y dispuesta a comenzar una nueva vida: «Estaré bien por mi familia y por la gente que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Ahora, una semana después, Lecturas ha publicado los detalles de este final. Al parecer, la reportera estaba cansada de que su novio hiciera vida sin contar con ella mientras se quedaba sola en casa cuidando de sus hijos. La noche que ocurrió todo, Marta Riesco se quedó en la calle porque Antonio David había salido y ella no tenía llaves. Cuando el ex colaborador de Telecinco regresó a casa a las tres de la mañana, todo estalló por los aires. Él la acusó de controladora y finalizó la relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Sin ‘hijastra’

Pero Marta y Antonio David no fueron los únicos protagonistas de este desencuentro. Rocío Flores también intervino. «Rocío, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», escribió la reportera en la red. Según ha informado Lecturas, las ex amigas tuvieron una discusión días antes de la ruptura, pero su mala sintonía bien de lejos, concretamente cuando la nieta de ‘la más grande’ se enteró de esta relación entre su padre y uno de sus apoyos dentro de la cadena de Fuencarral.