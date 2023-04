Rocío Flores y Marta Riesco: el último dardo de una tensa amistad

Marta Riesco no gana para disgustos. Después de su despido fulminante de Mediaset, la periodista ha tenido que hacer frente a un nuevo revés personal: su separación de Antonio David. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche», ha explicado en sus redes sociales. Un mensaje que ha aprovechado para mandar el dardo definitivo a Rocío Flores, la que un día consideró su amiga: «Rocío, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías».

Si algo ha caracterizado siempre a la reportera ha sido su absoluta sinceridad, y más con sus seguidores, a los que ha ido narrando toda su historia de amor. «Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida», ha sentenciado. Hasta entonces, no han trascendido más detalles, pero Rocío Flores ha reaparecido en la red con un curioso vídeo. Como si la polémica no fuera con ella, la hija de Rocío Carrasco ha subido un stories en el que se quejaba de los precios del tren y relataba su próximo viaje a Madrid, haciendo caso omiso a la situación de Marta Riesco. Una reacción totalmente inesperada que deja muchas preguntas en el horizonte.

Una historia de altibajos

Parecía que Marta y Rocío habían conseguido dejar sus diferencias a un lado y luchar ambas por el bienestar de una persona en común: Antonio David. Pero nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que con este último movimiento, queda constancia de la mala sintonía que compartían y que fue notable desde el principio. Después de confirmarse esta relación bomba, la periodista reaparecía en El programa de Ana Rosa, enfrentándose por primera vez cara a cara a la nieta de ‘la más grande’. «Me ha conmovido ver a Rocío (…) Respeto el dolor de las partes pero no soy responsable. (…) Para todo lo que me necesites estoy aquí», le decía la reportera.

A lo que Flores respondía: «Independientemente de todo esto, respeto a Marta como periodista y como profesional. Siempre le he estado muy agradecida, porque fue de las pocas personas del medio que dio la cara por mí y sobre todo me ayudó mucho a saber gestionar todo esto. Ella lo sabe, no es nada nuevo, estaré eternamente agradecida a ella por esa parte. Tenemos una amistad, ella me respeta a mí y yo respeto a ella y a mi padre, y al final lo que importa es que todo el mundo sea feliz, prefiero no meterme en sus vidas». Pero parece que esa relación de amistad llegó a su fin por culpa del amor.

El acercamiento

Tres meses después, Rocío Flores dio un paso al frente en un intento de tender puentes con su amiga, felicitándole por su cumpleaños. Sin embargo, ese día tan especial, Marta confirmaba a este digital en exclusiva que su relación había terminado. Cuando parecía que estaba todo perdido, la reportera y el ex guardia civil se daban una segunda oportunidad, y comenzaba de nuevo el intento de Rocío Flores de acercarse a la que se había convertido ya en su ‘madrastra’. Fue en noviembre cuando llegó el encuentro público más esperado. La joven se convertía en la presentadora del Golden Nail Congress y era entrevistada por Riesco. «Para mí, lo más importante es que mi familia esté feliz y, en este caso, si mi padre es feliz contigo y Olga con Agustín pues ya está», decía la influencer, dejando entrever que su amistad estaba, poco a poco, volviendo a su ser.

Después de tanto esfuerzo, las televisivas han confirmado lo que todo el mundo sabía: su amistad ha llegado a su fin. Ahora solo queda esperar a que Marta Riesco retome las redes sociales y relate, con pelos y señales, este nuevo movimiento que absolutamente nadie se esperaba.