Este viernes 24 de marzo, Marta Riesco (35) anunció a sus más de 100 mil seguidores en Instagram que había sido despedida fulminantemente de Telecinco, cadena donde había desarrollado su carrera profesional desde el año 2017 en programas como El Programa de Ana Rosa, Ya es mediodía o Fiesta. «Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017», escribió junto a una imagen de un letrero en el que podía leerse la palabra «indestructible».

«No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social. Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal», añadió.

Pero nada quedó ahí. Unas horas después de emitir el comunicado, la ya ex colaboradora de Mediaset citaba a sus seguidores para un directo en la plataforma Twitch, donde hablar y contar cómo se encontraba. Rota, la reportera agradecía las muestras de cariño recibidas en las últimas horas, haciendo especial mención a su familia y amigos más allegados. «Reconforta mucho recibir tantos mensajes y me he sentido muy arropada. Mi madre siempre dice que todo pasa por algo, pero estoy triste. Sé que levanto muchas pasiones para bien o para mal, pero hoy la gran mayoría de mensajes eran bonitos y he sentido a mucha gente abrazándome en la distancia», compartía entre lágrimas.

Uno de los abrazos, a distancia o no, que mejor habrían sentado a Marta Riesco en estos momentos tan delicados es el de su actual pareja, Antonio David Flores (47), quien, para sorpresa de los espectadores, irrumpió en el directo de su novia vía llamada telefónica. El ex Guardia Civil sacó toda la artillería para defender a Riesco y cargar a su vez, contra los directivos del grupo de comunicación español, propiedad de MFE-Media For Europe, ​filial de Fininvest. «Deja de llorar. Esta gente no se merece ni una lágrima tuya. Igual no merecían que estuvieses donde estabas y a partir de ahora te llegarán muchas ofertas de trabajo porque era una estupenda profesional», dijo.

Asimismo, el que fuera colaborador de Sálvame hasta marzo de 2021, cuando vio la luz la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva, protagonizada por Rocío Carraco (45); compartió después una imagen en su perfil en la citada red social junto a un texto de apoyo a Marta. «Nunca aceptaron que les dijeras no a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos. Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran», comenzó diciendo. «Se cierra una ventana, pero se abre una puerta. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional», continúa.