Exclusiva | Hablamos con Marta Riesco tras su ataque de ansiedad por el veto de Telecinco

Su enfrentamiento en directo con Sálvame en general y Cristina Porta (32) en particular este miércoles, durante el photocall de un evento taurino que contaba con invitados como José Ortega Cano (69) o Victoria Federica (22) de Marichalar, ha puesto al límite a Marta Riesco (35) profesional y personalmente: la redactora de Fiesta ha sido vetada en los directos de Telecinco.

Fue ella misma la encargada de hacer pública la noticia a través de su cuenta de Instagram en la tarde de ayer : «Estoy con un ataque de ansiedad nuevo brutal. Como sabéis hace 48 horas los mismos que me acosaron laboralmente hasta llevarme a tratamiento psiquiátrico volvieron a hacer que me pusiese mala, increpándome, riéndose de mí, provocándome y haciéndome la vida imposible como ya lo hicieron», escribió junto a una fotografía.

«Hace 48 horas fui a hacer un reportaje. Cuando llegué allí, me pusieron al lado de Sálvame, programa al que le tengo terror por todo lo que me han hecho. Esta chica [Cristina Porta] empezó a increparme y hacerme preguntas sobre mi pareja y preguntas para sacarme de quicio. Empezaron ellos increpándome y haciéndome preguntas sobre mi pareja para hacerme saltar y al final lo hice. Hoy cuando vuelvo a mi programa me comunican que no puedo hacer directos porque no puedo meterme con esas personas de ese programa. Ellos sí tienen derecho a meterse conmigo, pero yo no. Ahora me han vuelto a comunicar que no vuelva a hacer directos como reportera. De nuevo, los abusadores vuelven a ganar. De verdad, nadie sabe lo que he pasado este año, ha sido el peor de mi vida… cuando te insultan, te vejan, te ridiculizan. Al final todo se reduce a que yo me vaya y me quede callada ante los ataques. Solo he querido seguir trabajando, dando exclusivas y trabajando. Y ahora es a mí a quien se me castiga», añadió.

Pero nada queda ahí. Hace escasamente unos minutos, la actual pareja de Antonio David Flores (47), ha hablado para este medio y confesado cómo se encuentra tras lo sucedido: «Solo por decir que si a Borja Prado esto le parece bien (el acoso que me estáis haciendo) me han dicho que no vuelvo a estar en directo. En cambio a la que me acosó, la que me llamó loca y se metió con mi forma de vestir, sigue trabajando para la misma cadena. Yo no tengo derecho a contestar porque soy la novia de Antonio David Flores, en cambio ellos, pueden macharme».

Asimismo, tras contar su versión, Marta Riesco ha desvelado además que los médicos le han concedido la baja médica. La tercera en menos de 12 meses de la tertuliana. «Ayer me dieron la baja. Los médicos consideran que no puedo seguir trabajando. Me considero una mujer fuerte que trabaja para lo que más ama y de la mejor manera que puede, pero cuando en un sitio no quieres que lo hagas por ser la pareja de quién soy todo a lo que aspiran es a quitarme de encima».