Ana María Aldón (45) ya es oficialmente una mujer divorciada. Tres días después de que la periodista Paloma García-Pelayo confirmara la noticia en El programa de Ana Rosa, la diseñadora ha reaparecido en televisión y contado todos los detalles acerca del acuerdo que finalmente ha alcanzado con el que fuera su marido durante más de una década y padre de su hijo, José Ortega Cano (69). La tertuliana de Fiesta se ha sentado en el plató del programa conducido por Emma García (49), y aclarado que fue concretamente el pasado 19 de enero, cuando ella y el torero pusieron oficial y burocráticamente hablando, fecha al final de su matrimonio.

«Estoy divorciada desde hace diez días», ha confirmado la ex superviviente. «Ni siquiera lo sabían mis hermanos, ni mi hija. Yo puedo asegurar que de mi boca no ha salido esa información, ojalá Paloma diga quién se lo ha contado», ha añadido, negando haber sido ella misma la persona que ha filtrado la información a la mencionada periodista.

«Yo aluciné cuando llegué al juzgado y no había prensa. No podía dar crédito cuando aparqué el coche e iba al juzgado y no había nadie. No puede ser. Yo felicito a Paloma García-Pelayo por haber descubierto que nos habíamos divorciado, pero lo que me extraña es que haya tardado más de una semana en enterarse, firmamos el divorcio hace ya diez días y nadie, excepto ella, parecía saberlo. Yo no he ganado nunca dinero vendiendo información a espaldas de nada. Cuando he dado una entrevista la he dado dando la cara. Me han acusado de haber dado información, pero no lo he hecho nunca», ha explicado.

Tras su confesión, Emma García ha mostrado su propia decepción y la del resto de la producción del programa hacía Ana María por no haber sido ella quien les contara la noticia y haberse enterado a través de otro espacio. «Yo creo que podrías habérnoslo contado, con toda naturalidad; mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo, y listo».

Sea como fuere Ana María ya puede presumir oficialmente de su nueva vida de soltera, que pasa por disfrutar de la casa a la que recientemente se ha mudado y que ha adquirido en El Casar, en Guadalajara, por 250.000 euros. Se trata de un chalet pareado que se encuentra en un radio de 20 kilómetros del que hasta ahora era su domicilio conyugal, y del colegio de su hijo, José María. «No he sentido ni dolor, ni liberación. He sentido que era el último paso que había que dar y ya está», ha zanjado.

El pequeño establecerá su residencial habitual junto a su madre aunque finalmente, su custodia será compartida, divida en semanas. En lo que respecta al tema económico, Ortega Cano pasará una pensión de alimentos a Ana María por un total de mil euros. Asimismo, todos los gastos extraordinarios que afecten a José María (9) serán divididos al 50%.