Rocío Flores ha desaparecido del universo 2.0 durante unos días, pero por un motivo que acaba de comunicar ella misma. La hija de Antonio David Flores ha retomado su actividad en Instagram con mala cara y unas vendas en el pecho para informar que había tenido que volver a pasar por quirófano para operarse del pecho. Una intervención que llega justo un año después de operarse por primera vez. Y es que, aunque todo salió bien, ha vuelto a recurrir a la medicina estética para hacerse unos retoques.

«Sabéis que hace un año me hice una mastopexia y tenía que hacerme algún retoque y el día fue ayer», ha comenzado diciendo a sus seguidores. El cambio físico de la joven comenzó tras su salida de Supervivientes cuando, después de perder varios kilos, quiso compensar su cuerpo. «Ayer me operé y ahora estoy un poco atontada con la medicación a tope, todo ha ido súper bien», ha finalizado. Son muchas las preguntas que ha recibido la influencer en referencia al tema de la mastopexia, por lo que ha aprovechado para dejar una caja para que sus seguidores puedan preguntarle cualquier duda acerca de este retoque estético. «Reposo y a seguir mejorando», ha finalizado.

¿Qué es la mastopexia?

Se trata de una operación quirúrgica para elevar y mejorar la forma de las mamas caídas. También puede reducir el tamaño de la areola cuando es demasiado grande y centrar los pezones. Una intervención que también es conocida con el nombre de lifting de senos, ya que se elimina la piel excedente de la zona mamaria y se endurecen los tejidos adyacentes para conseguir reformar, reafirmar y elevar el contorno de la mama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

La última vez que pasó por quirófano

Fue en abril de 2022 cuando Rocío Flores comenzó su metamorfosis. Después de varios retoques estéticos, la nieta de ‘la más grande’ se realizó la mastopexia, algo que deseaba desde hacía tiempo. «Me he operado el pecho. Tenía muchísimas ganas de hacerlo. Todo está bien, todo ha salido genial. Ahora toca reposo, estoy un poco dolorida», dijo entonces. Pero fue una recuperación agradable y así se lo hizo saber a sus seguidores: «Mi recuperación del pecho está siendo bastante buena, la verdad, ha sido bastante llevadero, tuve molestias a las tres semanas de operarme pero por lo general súper llevadero. hace unos días fui a revisión con la doctora y me dijo que todo estaba en orden. Mi operación no fue nada fácil y me preguntáis mucho sobre ello. Yo me hice una reconstrucción y con prótesis».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Una intervención que se suma a la lista de los retoques que se ha realizado en el último año. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre se sometió a un aumento de labios con ácido hialurónico, además de una rinomodelación para mejorar el aspecto de su nariz.