La evolución física en tiempo récord de Rocío Flores

Seis años han pasado desde que Rocío Flores pisaba un plató de televisión por primera vez. Si echamos la vista atrás, poco queda de aquella chica que aparecía con cierta timidez ante las cámaras para recibir a su tía Gloria Camila tras su paso por el concurso de Supervivientes. Desde entonces, la joven ha dado un giro de 360º a su vida. Poco a poco se ha ido buscando un hueco en televisión, desde que defendió a su padre en Gran Hermano VIP hasta convertirse en concursante de pleno derecho de los Cayos Cochinos de Honduras.

Aunque siempre había permanecido en un segundo plano en el Clan Flores-Carrasco, ahora se ha convertido en el centro de todas las miradas y no solo por sus apariciones públicas, si no por la evolución física que ha experimentado en tiempo récord. Muchos medios se han hecho eco a lo largo de estos últimos años de las transformaciones que ha sufrido Rocío Flores, pero su última publicación de Instagram deja abierto de nuevo el enigma de este cambio express.

La nieta de Rocío Jurado nunca ha ocultado sus retoques estéticos. Somos conocedores de que se sometió a una lipoescultura con la que perdió aproximadamente unos 26 kilos. También entró en el quirófano para realzarse el pecho y realizarse varios retoques en el rostro, aplicándose ácido en los labios y bótox en la frente, además de realzarse los pómulos.

Todo eso explica el gran cambio físico de la joven, pero ¿qué ocurre entonces en su último post de Instagram? Pues bien, las críticas se han disparado al ver que, en pocos días, la hija mayor de Antonio David parecía otra persona. Los usuarios han empezado a barajar la posibilidad de un uso excesivo de Photoshop. En la imagen, Rocío Flores aparece en la playa de Málaga con un bonito atardecer de fondo junto al texto: «Amo el atardecer de esta ciudad».

La publicación no ha tardado en llenarse de comentarios donde sus propios seguidores cuestionan la naturalidad de la foto: «El autoengaño no es bueno. Cuánto Photoshop. No pareces ni tú», «No entiendo esa necesidad de utilizar tanto filtro», «Demasiados filtros y retoque para alguien tan joven. Te estás quemando muy deprisa», escribían algunos usuarios. Entre los comentarios destacan los de Antonio David y su pareja, Marta Riesco, quienes han apoyado a Rocío ante todo este revuelo, alzando su belleza. «Qué guapa estás, hija. Te quiero», escribía su padre.

Es evidente que su paso por Supervivientes le cambió su físico por completo. Durante el programa perdió unos 16 kg y, dos años más tarde, perdió otros diez. Estudia nutrición por lo que sus conocimientos sobre cómo llevar una vida sana y una buena alimentación serán altos, pero en los últimos días, sus posts han sacado a la luz un cambio mucho más acusado en su cuerpo, pareciendo incluso otra persona, ya sea por los retoques estéticos a los que se ha sometido o por los propios retoques de Photoshop.