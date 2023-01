La impactante transformación física de Rocío Flores tras pasar por quirófano

Ha pasado casi un año desde que Rocío Flores se propuso cambiar de manera drástica su físico. La joven se sometía a una lipoescultura con el único objetivo de moldear su figura a su gusto para así lucir una imagen que nada tiene que ver con la que contaba meses antes de entrar a Supervivientes, considerándose su participación en el programa de Telecinco un punto de inflexión a la hora de marcar un antes y un después en su vida sobre todo en lo que a lo superficial se refiere.

En todo momento, la hija de Rocío Carrasco se ha mostrado lo más transparente posible a la hora de hablar con sus más de 700 mil seguidores de Instagram sobre su paso por quirófano, el cual no ha estado exento de polémica contando con partidarios y detractores. Pero dejando a un lado las opiniones, la influencer ha sido totalmente natural a la hora de hablar sobre todo el proceso vivido. Algo que ha vuelto a hacer pasados 9 meses de la mano de la clínica que hizo posible su nueva imagen, demostrando estar plenamente feliz con su cambio y haciendo partícipes a sus fans de su estado físico definitivo, ya que se trata de una intervención compleja en la que los resultados se ven a largo plazo a consecuencia de factores como la hinchazón.

Durante una charla con una de las profesionales médicas de la Clínica Bruselas, Rocío ha tenido oportunidad de mirarse al espejo sin poder evitar esbozar una sonrisa al estar encantada con su cuerpo: «Estoy super bien, el proceso hizo que todo lo viera negro y habéis aguantado mis llantos», comenzaba desvelando, aclarando así que no han sido meses fáciles, habiendo tenido que estar pendiente en todo momento de cuidar la parte abdominal de su cuerpo como pasaba en las primeras semanas, cuando intervenía en el plató de El Programa de Ana Rosa de pie al contar con tres fajas y un corcho que le impedían la movilidad.

Lejos de dejar ahí su testimonio, la hija de Antonio David Flores ha seguido dando explicaciones sobre los cuidados postoperatorios que ha tenido que realizar para mantener su esbelta figura después de pasar por quirófano: «Intento comer pequeñas cantidades y lo más sano posible. Estoy bien, estoy feliz y estoy super contenta porque cuando me vi por primera vez en un espejo vi un cambio evidente, pero conforme van pasando los meses lo veo más claro», confiesa, muy contenta por los resultados y teniendo en cuenta que, pese a todo lo sufrido después de haberse operado, volvería a repetirlo solo para experimentar la felicidad actual: «Ahora después de nueve meses me lo volvería a hacer. Me ha compensado, me ha cambiado la vida, me ha hecho ganar autoestima y habéis hecho un muy buen trabajo», concluía, aprovechando para vestirse con un ajustado body negro con unos vaqueros mom fit con los que deja ver su alegría por este cambio de 180 grados.