La última estocada de Rocío Flores a su madre con solo una imagen

Rocío Flores ha reaparecido después de su adiós televisivo. Ha sido en la inauguración de la sala de Ortega Cano ubicada en el Museo Etnográfico El Caserón de San Sebastián de los Reyes. Un acto muy puntual y cargado de significado, ya que no ha dudado en apoyar a su familia en este día tan especial, al contrario de lo que hizo en la apertura del Museo de Rocío Jurado que organizó Rocío Carrasco, homenaje al que no acudió ni tiene pensado acudir. Y es que, esta vuelta a la crónica social se ha producido justo cuando ha salido a la luz que su hermano se ha ido a vivir con su padre y Marta Riesco, dejando claro así que ya no existe la buena sintonía de la familia con Olga Moreno.

La joven ha sido clara y, aunque ha comunicado a las cámaras de Gtres que ha asistido para apoyar a Ortega Cano en su nuevo proyecto, lo cierto es que no ha dudado en lanzar un dardo de lo más envenenado: «He venido porque me ha apetecido. Es mi familia y tengo todo el derecho del mundo a venir». Unas simples palabras que dejan constancia que, a pesar de todo, sigue del lado del clan Mohedano, con la decisión bien tomada de no querer tender puentes con su madre. Pero, su relación con los medios de comunicación no está atravesando su mejor momento pues, mientras la nieta de ‘la más grande’ quiere continuar alejada del foco mediático, todo lo que rodea a su familia no se lo está permitiendo.

Además, esta reaparición pública se ha producido justo el día en el que también se ha mostrado frente a las cámaras su madre. Rocío Carrasco se dejó ver ayer, nada más salir la noticia de su hijo, con un estilismo fucsia y una actitud que recordó a tiempos pasados: más seria, sin nombrar temas familiares y con el dolor que aún le sigue causando la cuestión de su hijo David. Unos pasos seguidos por Rocío Flores, que se ha negado rotundamente a comentar cualquier tema familiar que no estuviese relacionado con la apertura del museo de Ortega Cano.

Pero esto no ha sido todo, pues la hija de Antonio David Flores también ha dado una estocada a su madre con una imagen que parece haber pasado desapercibida. La joven no ha dudado en posar junto a Chayo Mohedano, ambas con una sonrisa con la que han dejado constancia de su buena sintonía. Una instantánea que se produce cuando el clan familiar vuelve a estar en el punto de mira.

Y es que, aunque la cantante siempre ha tenido muy buena relación con la hija de ‘la más grande’, desde que salió a la luz su documental nada ha vuelto a ser lo mismo. Incluso, Chayo no dudó en cargar públicamente contra ella: «Yo sí puedo decir que se ha portado mal conmigo y con toda mi familia. A las pruebas me remito».