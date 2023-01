Todos los detalles sobre el cara a cara de alto voltaje entre Rocío Carrasco y Rocío Flores

El 2023 está siendo cuanto menos convulso. Once días han pasado desde que Cristina Pedroche y Ana Obregón, entre otros rostros conocidos, dieron la bienvenida al Año Nuevo desde la Puerta del Sol de Madrid con un sinfín de propósitos para cumplir de cara a los próximos doce meses. Sin embargo, son muchas las noticias que han ido sucediendo en este breve tiempo y en lo que al panorama nacional y social se refiere. Una de ellas el reencuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, el cual tendrá lugar en poco tiempo y en un escenario bastante tenso.

Son muchos los años que la hija de Rocío Jurado lleva defendiéndose de los ataques de Antonio David Flores por la vía judicial, el último llegando a enfrentarse incluso a un año de cárcel y a una multa que ronda entre los 15.000 y los 19.000 euros a consecuencia de un supuesto «abandono de familia», causado por el hecho de no haber abonado desde 2018 los 200 euros mensuales de pensión que pertenecen a su hijo David. Algo con lo que la hija de Pedro Carrasco no está de acuerdo y por lo que ha optado por poner a la Justicia de por medio, teniendo oportunidad de seguir firme en sus convicciones frente a un juez y de poder alegar que fue su ex marido quien se encargó de arrebatarle a sus hijos de su lado hace ya cierto tiempo.

Ha sido durante esta misma mañana cuando Lecturas, a través de su número semanal, se ha hecho eco de cómo tendrá lugar la próxima visita a los juzgados de Rocío Carrasco en la que coincidirá con nada más y nada menos que con su hija, Rocío Flores. Y es que, no han sido los abogados quienes han llamado a la influencer a testificar, sino su propio padre, desmontándose así la teoría que giraba en torno a ellos y a una supuesta petición que habría venido dada por parte de los profesionales que asesoran a la hija de «la más grande».

No obstante, cabe destacar que madre e hija no serán las únicas que asistan al juicio en cuestión. También ha sido llamada a declarar Olga Moreno, que pese a no mantener aún una relación amorosa con Antonio David Flores, si que tiene un vínculo muy fuerte con los dos hijos del ex guardia civil y con la hija que tienen en común aunque hayan cambiado las circunstancias, razón por la que no ha tenido reparo en sumarse a su causa para defender los derechos de todos ellos. Por su parte, Rocío Carrasco tiene claros todos y cada uno de sus movimientos, razón por la que está dispuesta a solicitar informes de la cuenta que tendría que recibir la pensión para así demostrar que cuenta con los recursos económicos suficientes y que no forma parte de ningún abandono familiar, tal y como se le acusa.