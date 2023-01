Si el 2022 fue complicado para Ana Obregón -tras perder primero a su madre y luego a su padre- el 2023 no ha empezado de la mejor manera. Después de mucha preocupación por el estado de salud de Elena Huelva, la joven luchadora contra el cáncer que se ha hecho un hueco en las redes sociales y en el corazón del mundo entero, era su familia quien anunciaba su fallecimiento a través de su cuenta de Instagram: “Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella”. Un duro golpe para la intérprete de Ana y los siete, pues había encontrado en la joven una nueva razón para luchar por la investigación del cáncer que le arrebató a su hijo.

Ana Obregón y Elena Huelva habían conseguido crear un vínculo muy especial más allá del universo 2.0. Además de los bonitos mensajes que se dejaban, las dos compartieron momentos que nunca olvidarán y que quisieron plasmar en fotografías que hoy en día son un recuerdo más del álbum de la presentadora. Es por ello que, en vísperas del Día de Reyes, el rostro visible de las Campanadas de TVE ha querido escribir su propia carta a los Reyes Magos con un mensaje muy especial.

“Queridos Reyes Magos: No os pido nada porque ya lo perdí todo. La vida de mi hijo no fue en vano. La vida de Elena no fue en vano. La vida de tantos anónimos tampoco”, ha comenzado escribiendo, haciendo alusión a la enfermedad que primero se llevó a Aless Lequio y que ahora ha apartado de su vida a Elena Huelva. En esta emotiva petición, la televisiva no ha dudado en pedirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que escuche sus plegarias: “Necesitamos dinero para investigar el cáncer. La investigación salva vidas. Muchas fundaciones como la de mi hijo financiamos ensayos e investigación. Pero se necesita más. Por ellos. Por tantos que con su partida tiñeron nuestro universo de rojo. Espero que con vuestra magia os hagan algo de caso”, ha finalizado su especial petición, no sin antes agradecer a los Reyes de Oriente que hagan llegar esta carta hasta el gobierno.

La presentadora se ha convertido en uno de los rostros conocidos más involucrados en la lucha contra el cáncer. Fue el pasado mes de agosto cuando, después de mucho trabajo, pudo inaugurar la Fundación Aless Lequio en honor a su hijo, una entidad que tiene como misión la lucha contra el cáncer. Como era de esperar, la primera aportación que hicieron fue al Proyecto Imperas, que lleva a cabo una labor en el diagnóstico de Sarcoma, enfermedad que se llevó la vida del joven Lequio. Y es que, desde que falleció su hijo, Obregón ha tenido siempre claro que quería hacer algo para que las menos personas posibles pasaran por el sufrimiento que pasó y sigue pasando a día de hoy. Tal y como ella misma contó, era algo que habló con su hijo cuando estaba en el hospital, uno de sus sueños que por fin ha podido llevar a cabo.