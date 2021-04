Cuando llega una edad, es normal que la gravedad haga su efecto y se produzca el fenómeno de los pechos caídos. Es normal, signo de la naturaleza que hace su efecto, aunque no de la misma manera en todas. Mira estos tips para deshacerte de los pechos caídos.

La verdad es que hay determinados hábitos que debemos aplicar desde bien jóvenes para evitar precisamente esta caída no deseada.

Deporte desde bien jóvenes

Porque nos va bien en mente y cuerpo, el deporte debe ser algo imprescindible en todas las edades, pero si empezamos bien jóvenes, y no lo dejamos, es posible que los pechos estén algo menos caídos que si casi no nos movemos.

Hay determinados ejercicios que además nos ayudan a que los senos estén más fortalecidos. Estos son: las flexiones con brazos, los ejercicios con mancuernas, la apertura de pecho.

Masajes

Son técnicas para deshacerte de los pechos caídos. Es mejor que deban realizarse de la mano de un profesional para que no nos hagamos daño.

Cremas reafirmantes

Sea por edad por la genética, dos de las causas de los pechos caídos, puede ser que los senos necesiten de cremas reafirmantes para que estén mejor, más hidratados y de paso algo más fuertes.

Mantén tu peso

Si nos adelgazamos y engordamos de forma constante, nuestro cuerpo sufre y es más probable que el pecho se caiga. Intenta mantener tu peso en el tiempo gracias al ejercicio y a comer de forma saludable.

El sujetador de tu talla

No te dejes el sujetador, pues si bien te puede resultar más cómodo no llevar, si lo dejamos estar, los senos no quedan tan ajustados y puede moverse y caerse mucho más. Escoge el sujetador de tu talla, y que quede bien ajustado, si no es como no llevar.

Tratamientos en la estética

Hay determinados tratamientos que no son invasivos y permiten reafirmar más nuestro pecho. Es el caso de la mesoterapia, la radiofrecuencia, y otro tipo de intervenciones tales como la mastopexia.

Esta última se basa en una cirugía para elevar las mamas que permite unos senos fuertes y firmes, y que la mujer suele recuperarse casi enseguida para realizar sus tareas diarias.

Consejos

Si te preocupa este tema porque has pasado un embarazo, o una bajada de peso importante, pregunta a tu médico antes de tomar una decisión que implique una intervención quirúrgica o de otra índole.