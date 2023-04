La relación de idas y venidas de Marta Riesco y Antonio David que pondría en duda su ruptura

Corría la una del mediodía de este jueves cuando Marta Riesco (35) anunciaba a través de su perfil en Instagram que su relación sentimental con Antonio David Flores (47) había llegado a su fin tras poco más de un año de romance. «Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche», dijo la que fuera colaboradora de Fiesta que, si bien no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido con el ex guardia civil, ni los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, en su mensaje, señaló directamente a la hija mayor de éste, Rocío Flores (26): «Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías», añadió. «Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así así en el peor momento de su vida», zanjó junto a una imagen en la que aparecían las maletas y toda su ropa recogida.

La noticia sorprendió (a medias) a los cerca de doscientos mil seguidores de la comunicadora en la ya citada red social. Pues más allá de que hace apenas dos semanas, la pareja posaba feliz en redes sociales disfrutando de una escapada a Córdoba; en horas previas al comunicados, los dos protagonizaron juntos un directo en el canal de Twitch que Riesco abrió tras su despido de Mediaset el pasado mes de marzo, tras un encontronazo en directo con Cristina Porta. «Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017. No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios», manifestó entonces.

Además, la periodista subió unas imágenes suyas caminando por el paseo marítimo de Málaga con el perro de Rocío Flores, quien aseguró recientemente que entre ellas existía una buena relación. «Todo tiene un proceso. Yo antes a Marta la veía de una manera. Era mi compañera de trabajo y ahora la veo como la pareja de mi padre. Ahora lo único que me importa es que mi familia esté bien. Juntos o separados. No soy quién para juzgar ni meterme en la vida de nadie», dijo.

Esta no es la primera vez que Antonio David Flores y Marta Riesco copan la mayor parte de los titulares de la crónica social por un episodio de ruptura. Hace un año, en el día del 35 cumpleaños de Marta, la ex colaboradora de Mediaset anunció su ruptura con el ex marido de Rocío Carrasco (45) en riguroso directo y lamentaba hacerlo precisamente públicamente. «Lamentablemente no va a poder acudir, me duele muchísimo más a mí. Estoy muy triste, la verdad, no lo puedo negar. Pero a veces en la vida la gente tiene prioridades… La gente no sabe muchas cosas sobre lo que opinan», explicaba sin poder aguantar las lágrimas. «Me habría encantado que estuviese aquí. Cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma. Hoy espero poder estar a la altura de mis amigas. Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así».

Marta Riesco y Antonio David Flores se conocieron en los pasillos de Telecinco, cuando aún ambos trabajaban en el grupo de comunicación. Sin embargo, en ese tiempo, él estaba en pareja con Olga Moreno (47), lo que acrecentó los rumores de infidelidad por parte del ex de Rocío Carrasco. No fue hasta abril del año pasado cuando Antonio David Flores y Marta Riesco oficializaron su relación con su primer posado de pareja.