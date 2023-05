Ya es una realidad. El regreso de Jesulín de Ubrique se ha producido tras un tiempo alejado del foco mediático. La última ocasión en la que se le vio en la pequeña pantalla fue cuando participó en El Desafío, espacio que pertenece a la productora de Pablo Motos. Hace unas horas reaparecía en El Hormiguero para presentar El camino a casa, que se estrena este jueves en La Sexto, pero no solo eso, porque el marido de María José Campanario tiene otro reto profesional entre manos: su participación en MasterChef Celebrity.

La Ley de Transparencia ha obligado a Televisión Española a hacer públicos los sueldos de sus presentadores, hecho que ocurrió hace unas semanas. De esta manera, se ha permitida saber que los jueces del talent culinario, se embolsarán por cada programa un total de 11.000 euros cada uno. Según apuntan algunas informaciones, el diestro podría embolsarse una cantidad de 30.000 euros por programa.

Ante esta información algunos rostros conocidos ya han reaccionado, como es el caso de Isabel Gemio. La presentadora acudía este miércoles, 3 de mayo, a un acto de la fundación que lleva su nombre y fue entonces cuando se pronunciaba sobre este tema que ha colocado en primera plana mediática a Jesulín de Ubrique.

«Me parece demagogia que se critique el hecho de que Jesulín pueda ganar 30.000 euros. La productora paga lo que considera, como hacen todas las productoras», ha indicado con total sinceridad. Asimismo, Gemio ha recalcado que será «muy divertido» tener a Jesulín en los fogones por «cómo cuenta las cosas».

La reacción de Belén Esteban

Quien no parece estar demasiado cómoda ante la presencia de su ex en televisión e Belén Esteban. Si bien este tiempo de atrás ha evitado hacer declaraciones en contra del torero, la de Paracuellos ha estallado. «No tengo absolutamente nada de lo que hablar. Él y los suyos saben lo que hay. A esa la he parido yo, pero es tuya. Tuya, aunque otras personas que están cerca de ti dicen que no (…) Ten cojones con quien los tienes que tener, no conmigo. Ante esa, mato, porque es la que me duele a mí. Entiendo que tú tengas cuatro, pero yo tengo una», decía en su última intervención en Sálvame.

«Yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele, porque le va a ayudar a olvidarse de muchas cosas y le va a ayudar mentalmente, porque es un desgraciado. Vende una felicidad que no tiene, y yo no necesito nada. Yo solo necesito que, en vez de tres, sean cuatro. Y hay algunos que no tienen ni oficio ni beneficio y se les da todo. Y hay una que tiene una carrera», añadía.



Segundos después, dejaba claro que su mujer, María José Campanario no tiene culpa de esta situación. «Yo no le echo la culpa a la mujer. La culpa la tiene él. Tanto tu familia como la mía, saben lo que hay. Ayer di las gracias a Miguel, pero también tengo que dar las gracias a mi padre, a mis hermanos y a mi cuñada. Porque esa persona es alguien por la persona materna que ha tenido. Estoy muy orgullosa, porque la primogénita tiene una matrícula de honor, que ni en tu familia ni en la mía la ha tenido nadie en su puta vida», finalizaba.