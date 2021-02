Las aguas bajaban un tanto revueltas por el programa de Ana Rosa Quintana este pasado 23 de febrero. Un comentario jocoso de la presentadora no ha hecho nada de gracia Patricia Pardo, quien no ha dudado en estallar para mostrar su hartazgo. Todo comenzó durante la mesa de actualidad, cuando se estaba tratando el tema de que tres hermanas habían sido detenidas en Madrid por realizar el timo de la estampita.

Todo normal hasta este punto. Sin embargo, el detonante ha llegado cuando Natalia Autrán ha contado que una de las estafadoras se hacía pasar por gallega para generar cercanía con las víctimas antes de embaucarlas. Fue entonces cuando a Ana Rosa le entró un ataque de risa, una reacción que molestó y mucho a Pardo, gallega de nacimiento: «Tú estás descojonada. A mí no me hace pero ni pizca de gracia. De hecho, me indigna profundamente», ha empezado diciendo.

Patricia Pardo: «Los gallegos no somos tontos»

La tensión ha ido a más cuando la colaboradora de Ana Rosa Quintana ha explicado el porqué de su cabreo: «Estoy harta de que usen el acento gallego para hacernos parecer más ingenuos o más cándidos. Los gallegos no somos tontos», se ha quejado amargamente.

La presentadora trató de justificarse, pero la risa seguía jugándole una mala pasada. Otro de los contertulios de la mesa de actualidad trataba de quitarle hierro al asunto: «Es que es el acento más fácil de imitar. Patricia Pardo explicó que «no es porque sea más fácil de imitar, es por la ingenuidad o la candidez. Yo tengo acento gallego cuando hablo con mi familia». Ana Rosa, consciente del enfado de su compañera, no dudó en pedir perdón aunque con justificaciones: «Es que me ha hecho mucha gracia». «Ya, ya, no lo jures», le respondía Patricia Pardo todavía muy cabreada. Finalmente, la presentadora quiso barrer pelillos a la mar y salió por la tangente: «También les pasa a los andaluces. Yo soy hija adoptiva de Andalucía».

¿La respuesta de Pardo? Sacar pecho en Instagram para presumir de sus orígenes gallegos: «MÁIS GALEGA NON SE PODE! 💪🏽💙 #galiciacalidade #galicia #galega #compostelana #earousanatamén #ríasbaixas #taragoña #santiago #pasiñoapasiño #💙🤍», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)



Pese a que su rifirrafe se quedó en una anécdota, en el programa de este miércoles han retomado el debate. Ana Rosa le recriminaba a su compañera su reacción: «Yo no me he reído de nadie pero eres como los toritos. Te enseñan un lacito rojo y ahí vas». Patricia Pardo, mucho más tranquila que hace 24 horas, admitía que le gusta discutir y tendía un puente a su jefa con una sutil ironía: «De la única persona gallega que te ríes es de mí». Fin de la polémica.

La de Santiago de Compostela suele ser el relevo de Ana Rosa cuando esta coge vacaciones o se ausenta por algún motivo. Cada año lleva las riendas de ‘El Programa del Verano’ junto a Joaquín Prat. Entre ellas siempre hay una relación excepcional, de compañerismo, y muestran su complicidad en todo momento. Hace unas semanas, en plena tercera ola de contagios por COVID-19, Ana Rosa Quintana desveló que habían reducido su contacto para minimizar riesgos: «Tenemos un 40% de la redacción teletrabajando, en el plató sigue sin tener público, el numero de cámaras se ha reducido y en esta mesa había una persona más, van a ver ustedes que esta mesa va a estar mucho más vacía, hemos decidido que sea así, hay que predicar con el ejemplo. Patricia y yo esto es lo que más cerca que estamos durante todos los día, no estamos en comunicación. Ella no pisa la redacción, estamos tomando muchas medidas, aun así esto está muy complicado porque esta cepa británica es muy contagiosa».