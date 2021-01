Ana Rosa da ejemplo y estas son las medidas anti-COVID que ha puesto en marcha

La pandemia de COVID-19 sigue causando estragos y dejando un imparable aumento de contagios. Las restricciones se han endurecido y las autoridades sanitarias piden a los ciudadanos autoconfinarse. La llegada de la temida cepa británica ha hecho que los casos de coronavirus se disparen por encima de lo esperado. La responsabilidad social de cada uno es muy importante y la solución empieza porque cada uno de nosotros cumplamos con las normas, algo que Ana Rosa Quintana ha llevado al pie de la letra.

La presentadora ha comenzado su programa de hoy informando a los telespectadores de que habían tomado una decisión de ‘motu proprio’ para reducir el número de personas en plató y han quitado un colaborador de la mesa. Ha sido ella quien, con palito incluido a los gobernantes, lo ha contado: «Hoy verán que somos menos. «Intencionadamente este programa ha decidido que ya que no se toman medidas en el estado de alarma hay que protegerse en lo que podamos y vamos a extremar todavía un poco más todas las medidas, que ya son muy estrictas en Mediaset, desde el principio hacemos pruebas a todas las personas que entran» explica.

Ana Rosa explica las medidas contra el covid del programa: menos gente en el plató y las medidas de seguridad #AR25E https://t.co/sTzTOtOyMt — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) January 25, 2021

Ana Rosa siempre se ha mostrado muy consecuente y responsable con el coronavirus. Es por eso que incluso en los meses que el virus parecía haber desaparecido, decidió mantener las mismas medidas para evitar una mayor propagación: «Tenemos un 40% de la redacción teletrabajando, en el plató sigue sin tener público, el numero de cámaras se ha reducido y en esta mesa había una persona más, van a ver ustedes que esta mesa va a estar mucho más vacía, hemos decidido que sea así, hay que predicar con el ejemplo».

Patricia Pardo y Ana Rosa, juntas pero no revueltas

La periodista no oculta su preocupación ante lo descontrolado de la pandemia. Especial cuidado muestra con su compañera, Patricia Pardo, que es la encargada de sustituirla cuando ella está de vacaciones: «Patricia y yo esto es lo que más cerca que estamos durante todos los día, no estamos en comunicación. Ella no pisa la redacción, estamos tomando muchas medidas, aun así esto está muy complicado porque esta cepa británica es muy contagiosa», incide la presentadora.

La propia Patricia Pardo complementaba la información de su jefa diciendo que «se hace prueba incluso la gente que tiene contacto con el instrumental como micrófonos o cámaras. En redacción estamos muy separados, con un ordenador de distancia de por medio». Ana Rosa concluía pidiendo a la sociedad «un sobreesfuerzo porque estamos agotados, estamos cansados, llega el fin de semana y no puedes ver a nadie, ni a tus hijos si no convives con ellos. Pero estoy convencida de que si llegan las vacunas es un último esfuerzo que tenemos que hacer todos».

Una vez más, Ana Rosa Quintana se convierte en referente informativa. La madrileña no solo se ha convertido en sinónimo de actualidad y rigor, también en trabajo bien hecho, esfuerzo e ilusión. Son ya quince años al frente de su programa de manera diaria. En todos ellos ha dado lecciones como la de hoy. Y es que la pandemia la tenemos que parar todos juntos, pero el esfuerzo ha de ser individual y de cada uno.