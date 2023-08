Marta Riesco no se muerde la lengua y suelta qué piensa de Olga Moreno, exmujer de Antonio David

La historia de amor que vivieron Marta Riesco y Antonio David Flores estuvo cargada de polémica desde un primer momento. El antiguo colaborador de ‘Sálvame’ acababa de salir de una relación con Olga Moreno, quién ganó ‘Supervivientes’ y alcanzó un gran poder mediático. Disfrutaba de muy buena situación, por eso cuando salió a la luz que Marta estaba saliendo con Antonio David, casi todo el mundo se posicionó al lado de Olga y empezó a atacar a los enamorados. El tiempo quiso que Flores y Riesco no acabasen bien y ahora ha sido esta última la que ha roto su silencio.

Antes de desvelar qué ha dicho debemos tener en cuenta un aspecto importante. Marta Riesco trabajaba en Telecinco, pero la cadena le vetó después de confirmarse su noviazgo con Antonio David Flores. Durante un tiempo siguió ejerciendo de reportera, pero tuvo un encontronazo con varios rostros de Sálvame y los responsables de Mediaset pensaron que lo más acertado era que desapareciese de la pequeña pantalla. Ahora Marta ya no está con Antonio David y se siente con libertad para hablar de Olga Moreno.

La sinceridad de Marta Riesco

Marta Riesco ha hablado muy claro de Olga Moreno. «No me cae bien», ha empezado diciendo. Según su versión de los hechos, la ganadora de Supervivientes no se ha portado tan bien como parece y asegura que el premio que ganó en el programa no lo destinó a su familia, tal y como prometió antes de alzarse con la victoria. Sus últimas palabras han sido muy claras. Olga siempre ha presumido de no hablar de su vida privada y los últimos hechos demuestran que ha abierto las puertas de su privacidad en varias ocasiones.

«La verdad es que no sé cuántas portadas lleva ya. Cinco, me parece. Es a lo que se dedica. Hace bien, la verdad, hace bien. Ganando dinero y hablando de su vida, yo creo que hace fenomenal», declara la periodista. Marta se ha reinventado y ahora trabaja como influencer. Estas contundentes declaraciones las ha dado durante el estreno de una película.

¿Por qué el público apoyó a Olga Moreno?

En toda esta situación hay algo muy curioso. Marta Riesco siempre ha sido acusada de estar aprovechándose de los conflictos mediáticos para ganar protagonismo y dinero en los medios de comunicación, pero lo cierto es que hasta la fecha no ha vendido ninguna exclusiva hablando sobre su vida. Por eso, cuando le han preguntado por Olga Moreno dice: “Me resulta irónico que la gente diga eso cuando esta mujer ya no le falta por hacer nada. Bueno, lo mismo va a ‘GH VIP’ este año y le quitan a ella el veto”.

Las nuevas dudas sobre Olga Moreno

El comentario de Marta Riesco ha sembrado nuevas dudas sobre el futuro televisivo de Olga Moreno porque cada vez son más los que piensan que podría participar la nueva edición de ‘Gran Hermano VIP’. Teóricamente está vetada en la cadena pero en los últimos meses ha habido muchos cambios porque Telecinco ha perdido mucha audiencia y los responsables de la empresa han levantado el castigo que habían impuesto a algunos rostros como Kiko Rivera, así que no sería de extrañar que la segunda exmujer de Antonio David Flores siguiera los mismos pasos.