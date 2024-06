La felicidad de Anabel Pantoja, en jaque por su tía Isabel: no quiere saber nada del padre del bebé

Anabel Pantoja ha anunciado este martes, 4 de junio, una de las noticias más importantes de su vida: va a convertirse en madre por primera vez junto a su actual pareja, David Rodríguez. Según ha trascendido, la sobrina de la tonadillera se encuentra en el cuarto mes de gestación, cumpliendo así «su sueño» de formar una familia. Como no podía ser de otra manera, esta buena nueva ha generado un gran revuelo mediático que, indirectamente, ha colocado en primera línea la historia de amor de la sevillana con el fisioterapeuta, la cual, tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, no ha sido aceptada y aprobada desde sus inicios por el círculo más cercano de la que fuera concursante de Supervivientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Fue a principios del año 2023 cuando el nombre de David Rodríguez acaparó gran parte de los titulares del país tras publicarse las primeras imágenes que protagonizaba junto a la prima de Kiko Rivera. Un reportaje que dejó entrever que Anabel había conseguido rehacer su vida sentimental tras su ruptura con Yulen Pereira. Hasta ese momento, David era conocido por ser el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, aunque no se sabían muchos más datos sobre dicha relación laboral.

De acuerdo con lo confirmado por este medio, David comenzó a trabajar junto a la artista gracias a Mariló de la Rubia, íntima amiga de Isabel que trabajaba con él en una clínica privada de Córdoba. Gracias a la amistad que mantenía su compañera con la intérprete de Marinero de Luces, el profesional de la salud fue contratado por la cantante y su hermano Agustín antes de dar el pistoletazo de salida a su gira por Estados Unidos (en noviembre de 2022). Ambos estaban encantados con su trabajo, por lo que decidieron contar con su presencia durante el tour realizado por suelo americano. Pero, tal y como ha podido saber este digital, durante las semanas que duraron los conciertos en el extranjero, surgieron diferentes problemas entre David y Agustín que desencadenaron en una ruptura laboral por las dos partes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin)

Se desconocen los motivos que propiciaron esta separación, pero lo cierto es que LOOK confirma que, a día de hoy, ni Agustín ni Isabel han querido volver a saber nada de David Rodríguez. De hecho, desde entonces, la tonadillera cuenta con otro fisioterapeuta que le trata las diferentes lesiones corporales que le pueden surgir durante sus espectáculos sobre los escenarios.

Por otro lado, durante la gira estadounidense de Isabel Pantoja de 2022, también comenzó a fraguarse la historia de amor de Anabel y David. Cabe destacar que la sobrina de la cantante acudió al tour mencionado como parte del equipo técnico y fue en aquel viaje donde empezó a conocer de una manera más cercana al fisioterapeuta de su tía. Pese a lo ocurrido, cuando regresaron a España, ambos continuaron manteniendo el contacto y fue tan solo unos meses después cuando salió a la luz su romance.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Ahora, David y Anabel se van a convertir en padres y esta historia, hasta ahora oculta, podría suponer una nueva brecha familiar. No obstante, lejos de pronunciarse al respecto, la influencer ha contado visiblemente ilusionada, en las páginas de la revista Lecturas, cómo dio la noticia de su embarazo a Isabel y Agustín: «A mis tíos se lo conté en el concierto de Madrid. Yo estaba muy nerviosa, no porque se lo tomara mal, sino porque ella estuviera tranquila. […] Ella se emocionó, se alegró, y los dos me abrazaron», comentaba.

Pese a las palabras que describen el dulce momento en el que Anabel le comunicó su maternidad a Isabel, la pregunta más repetida es: ¿traerá este bebé bajo el brazo la posibilidad de poder enterrar el hacha de guerra entre los tíos de la creadora de contenido y su pareja?