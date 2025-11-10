La Fiscalía de Francia pide la libertad de Sarkozy bajo control judicial

La Fiscalía francesa ha pedido este lunes la puesta libertad bajo control judicial del ex primer ministro Nicolás Sarkozy. La decisión se comunicará a las 13:30 horas, después de la audiencia en la que el ex mandatario ha participado por videoconferencia desde la cárcel esta mañana.

Durante su declaración, Sarkozy ha relatado que está seguro de que ha habido «manipulación» en el caso de la financiación de su campaña electoral en las presidenciales de 2007. Sarkozy, de 70 años, ha comparecido desde la prisión de La Santé de París acompañado por dos letrados. «Quiero agradecer la humanidad excepcional del personal penitenciario porque ellos han convertido esta pesadilla de la cárcel en algo soportable», ha subrayado.

Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita en el caso de financiación ilegal de su campaña presidencial por parte del régimen libio de Muamar el Gadafi. El juez deberá decidir ahora si el ex presidente puede seguir cumpliendo la pena en libertad provisional hasta que se resuelva su recurso de apelación.

La condena de Nicolás Sarkozy es una sin precedentes en la historia política francesa, ya que ha sido la primera vez que un ex presidente de la República de Francia ingresa en prisión por delitos de corrupción relacionados con su mandato. Sarkozy podría salir de prisión después de tres semanas.

Tres semanas en prisión

El pasado 21 de octubre, Sarkozy fue trasladado discretamente a la prisión de La Santé, en el distrito 14 de París, donde, por ahora, cumple su condena en una celda individual de la sección especial reservada a personalidades y funcionarios públicos. Según fuentes penitenciarias citadas por Le Monde, el expresidente pasa la mayor parte del día leyendo y escribiendo, y mantiene contacto diario con su esposa, la cantante y ex modelo Carla Bruni.

Su defensa, encabezada por el abogado Thierry Herzog, insistió en que el ingreso inmediato en prisión vulnera el principio de presunción de inocencia, ya que la sentencia no es firme. Por su parte, los letrados solicitaron de inmediato la libertad provisional de Sarkozy, alegando riesgo de deterioro psicológico y la inexistencia de peligro de fuga.