Una treintena de abogados ha interpuesto este viernes una demanda contra el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, tras su visita al ex presidente Nicolas Sarkozy en la cárcel de La Santé (París), en la que ingresó el pasado 21 de octubre con una expectación masiva en el país galo y protestas en la puerta de su casa, mientras sonaba La marsellesa. El colectivo acusa al ministro de «tomar partido» en la causa contra Sarkozy, condenado por el caso Gadafi.

Los letrados han presentado la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la República, concretamente, por entender que Darmanin «ha tomado partido en un asunto sobre el que tiene poder administrativo o de supervisión como superior jerárquico de la Fiscalía», según recoge el documento de diez páginas. La demanda ha sido interpuesta un día después de la visita.

Gérald Darmanin acudió a la cárcel parisina este jueves, y argumentó antes de hacerlo que sus encuentros con Sarkozy no implicarían cuestionar el sistema judicial. Además, subrayó que era su deber, por el cargo que ocupa, comprobar que la prisión cuenta con todas las condiciones de seguridad en este caso, por su especial relevancia y por la identidad del preso en cuestión.

Sarkozy ingresó por seguridad en una celda de la unidad de aislamiento, donde apenas hay 15 de 9 metros cuadrados. Así se pretende evitar la interacción con otros reclusos. Puede dar un paseo diario en un pequeño patio, solo, y tiene derecho a acceder al gimnasio y a la biblioteca, así como a recibir visitas de familiares cada semana.