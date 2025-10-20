Ni Francia ni Italia: éste es el país de Europa en el que las mujeres no consiguen encontrar pareja

Encontrar pareja en no siempre es tarea sencilla, sobre todo en determinados países. En este contexto, Dana Lucía ha publicado un vídeo en redes sociales comentando lo que sucede en Letonia, donde sólo hay 84 hombres por cada 100 mujeres, , por lo que «hay 16 mujeres que quedan sin nadie».

«El 1 de enero de 2020, había 219 millones de hombres y 229 millones de mujeres en la UE. Esto corresponde a una proporción de 104,7 mujeres por cada 100 hombres, lo que significa que había un 4,7 % más de mujeres que de hombres. En todos los Estados miembros había más mujeres que hombres, excepto en Malta, Luxemburgo, Suecia y Eslovenia. Las tasas más elevadas se registraron en Letonia (17 % más de mujeres que de hombres) y Lituania (14 % más)», detalla el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El país de Europa donde las mujeres no encuentran pareja

Más allá de las cifras, la situación influye en la vida diaria de las mujeres letonas. Muchas sienten que encontrar a su «media naranja» es una tarea complicada. A esto se suma un detalle curioso: las mujeres letonas son consideradas las más altas del mundo, con una estatura promedio de 1,70 metros. Si bien esto no debería ser un obstáculo, algunas estadísticas sociales sugieren que la altura puede influir en las expectativas de pareja.

La desproporción entre hombres y mujeres en Letonia no es un fenómeno reciente. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país sufrió grandes pérdidas de población masculina, una consecuencia directa de los conflictos bélicos y la ocupación. Posteriormente, la emigración de mujeres en busca de mejores oportunidades laborales y educativas también contribuyó al desequilibrio. Otro factor determinante es la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Según estadísticas nacionales, los hombres letones viven significativamente menos que las mujeres.

Si se compara Letonia con países vecinos o del sur de Europa, las cifras resultan sorprendentes. Mientras que en Francia o Italia el número de hombres y mujeres está relativamente equilibrado, en Letonia la diferencia es notable.

Contexto demográfico

Según los últimos datos del Banco Mundial y la Oficina Central de Estadísticas de Letonia, el país cuenta con aproximadamente 84 hombres por cada 100 mujeres, lo que lo sitúa como el país europeo con mayor desequilibrio de género.

Para poner esta diferencia en perspectiva, basta comparar con Francia, donde hay aproximadamente 96 hombres por cada 100 mujeres, o Italia, con un ratio de 95 hombres por cada 100 mujeres. En estos países, aunque también existen más mujeres que hombres, la diferencia es mucho menos significativa y, por tanto, no genera un impacto social tan marcado. En países como Noruega o Alemania, la proporción es incluso más equilibrada, con leves variaciones alrededor de 99 hombres por cada 100 mujeres.

Población total y esperanza de vida

Letonia tiene actualmente una población de aproximadamente 1,8 millones de habitantes, de los cuales un 54 % son mujeres y un 46 % son hombres. Las zonas rurales y algunas ciudades pequeñas muestran un desequilibrio más marcado, mientras que en Riga, la capital, la proporción de género es ligeramente más equilibrada debido a la concentración de jóvenes y migrantes internos.

Otro factor que contribuye al desequilibrio es la diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres. Según datos de Eurostat, los hombres letones viven, en promedio, 69 años, mientras que las mujeres alcanzan los 81 años, una diferencia de 12 años.

Riga

Riga, la capital de Letonia, es un destino lleno de historia, arquitectura y vida cultural, cuyo casco antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los puntos más emblemáticos es la Casa de las Cabezas Negras.

La catedral de Riga, con su imponente órgano y arquitectura gótica, es otra visita obligada. Para los amantes del arte y la cultura, la capital letona destaca por su arquitectura art nouveau, especialmente en el distrito de Alberta iela.