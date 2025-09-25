La justicia condena a Sarkozy por ‘asociación de malhechores’ en la financiación libia de su campaña de 2007

La justicia de Francia ha condenado este jueves al ex presidente Nicolas Sarkozy por asociación de malhechores, en relación a la financiación libia de su campaña de 2007. Sarkozy fue acusado de varios delitos por este asunto, pero ha sido absuelto de los cargos de malversación de fondos públicos y del incumplimiento del código electoral (corrupción pasiva).

Nicolas Sarkozy fue presidente de Francia entre 2007 y 2012. El ex mandatario estaba encausado por recibir fondos del régimen de Muamar Gadafi para su campaña electoral de 2007. Sarkozy habría sido el cerebro de una trama en la que también han estado implicados los ex ministros Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant.

Los hechos por los que se ha juzgado a Nicolas Sarkozy se remontan a un acuerdo que éste firmó en 2005, en el que quedaba recogido que se le hacía entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia.

La Fiscalía pedía para el que fue inquilino del Elíseo una pena de 7 años de cárcel y cinco de inhabilitación, así como 300.000 euros en concepto de multa.

En el caso de Woerth, el ex tesorero de la campaña electoral ha sido absuelto de los cargos que se le imputaban, aunque para Guéant, exdirector de esa misma campaña, sí se han confirmado varios delitos, entre ellos corrupción pasiva, falsificación y tráfico de influencias. Por su parte, Hortefeux ha sido condenado por asociación de malhechores, al igual que Sarkozy, según Franceinfo.

No es el único frente judicial abierto contra Sarkozy, sobre quien ya pesa una condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obliga a llevar una pulsera electrónica para evitar entrar en la cárcel.

-NOTICIA EN AMPLIACIÓN-