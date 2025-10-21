Sarkozy entra en prisión este martes y se convierte en el primer ex presidente de Francia en ingresar en la cárcel

Nicolas Sarkozy entrará en la cárcel de La Santé (París) este martes y se convierte así en el primer ex presidente de Francia que ingresa en prisión. El ex mandatario carga con una condena de cinco años por el conocido como caso Gadafi, la financiación de su campaña electoral de 2007 con dinero del régimen libio. Sin embargo, el ex mandatario de la república podrá pedir ya el tercer grado y, si el recurso prospera, podría pasar la Navidad en casa.

La entrada de Sarkozy en el penal se sigue en Francia con una expectación masiva. Además, su hijo ha convocado protestas en la puerta de su casa que están siendo secundadas por un gran número de personas. Los medios de comunicación están cubriendo en directo tanto la zona de su domicilio como la de la cárcel parisina, ambas vigiladas por el despliegue policial.

Sarkozy fue recibido el pasado viernes por el actual jefe del Estado, Emmanuel Macron, según han confirmado fuentes de la Presidencia francesa. El propio Macron se refirió a ese encuentro al ser preguntado por la prensa en la localidad de Portoroz (Eslovenia), en la rueda de prensa tras la cumbre euromediterránea MED9.

«En cuanto a Nicolas Sarkozy, siempre he sido muy claro en mis declaraciones públicas sobre la independencia del poder judicial en el desempeño de mi función, pero era normal que, desde el punto de vista humano, recibiera a uno de mis predecesores en este contexto», se limitó a responder Macron.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, estrecho colaborador de quien fuera jefe de Estado de 2007 a 2012, indicó este lunes que le visitará en la cárcel para comprobar su seguridad en La Santé, según declaró a France Inter.

«El ministro de Justicia puede visitar cualquier prisión y a cualquier recluso cuando lo desee», dijo, recordando que Sarkozy, tras haber apelado su condena de cinco años de prisión en el caso libio, es «presunto inocente».

El ministro destacó la importancia de «prestar atención a la seguridad de un expresidente en la prisión de La Santé», por el que dijo sentir «mucha pena». «No puedo ser insensible ante la angustia de un hombre», señaló.

«El ministro está organizando esto con profesionalidad y el hombre está obviamente entristecido por esta situación», indicó al hablar de sí mismo en tercera persona.

Así, dijo que recibía con «profunda tristeza» el encarcelamiento del hombre al que presenta como su mentor político.

Por contra, Darmanin rehusó comentar la convocatoria realizada la víspera por los hijos de Sarkozy para una manifestación en su apoyo el martes por la mañana, cuando el expresidente salga de su casa en el distrito XVI de París.

Y en cuanto a la comparación que Sarkozy ha hecho entre su situación y la de Alfred Dreyfus, un oficial injustamente condenado en 1894 por espionaje basado en falsas acusaciones alimentadas por el antisemitismo, afirmó: «No siempre estoy completamente de acuerdo con Nicolas Sarkozy», pero «en un momento tan dramático (…) hay comentarios que, sin duda, son excesivos».

Sarkozy fue sentenciado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión por haber formado parte de una «asociación de malhechores» y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007.

«No le tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso frente a las puertas de La Santé», aseguró Sarkozy a La Tribune Dimanche.

Según medios locales, el expresidente de 70 años probablemente será recluido en una de las quince celdas de 9 metros cuadrados de la unidad de aislamiento. Esta es la única manera de evitar cualquier interacción con otros reclusos y garantizar su seguridad.

Tendrá derecho a un paseo diario en soledad en un pequeño patio de pocos metros cuadrados y acceso a uno de los tres pequeños gimnasios del recinto penitenciario o a la sala que sirve de biblioteca, así como a visitas semanales de sus familiares.

El exjefe del Estado recurrió la sentencia condenatoria, pero eso no suspende la ejecución de la pena, ya que la que se dictó contra él establecía una ejecución provisional debido a la «extrema gravedad de los actos» cometidos por quien era entonces un líder político que aspiraba al puesto supremo en Francia.

No obstante, una vez entre rejas, sus abogados podrán solicitar su puesta en libertad y esa demanda se tendrá que resolver en un plazo máximo de dos meses. Es decir, antes de Navidad.

En caso de que se aceptara, eso le permitiría presentarse libre al juicio en apelación que debe celebrarse, en principio, en marzo.