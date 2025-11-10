Trump retira las sanciones a Siria durante 6 meses excepto a las transacciones con Rusia e Irán

Estados Unidos ha anunciado este lunes que retira las sanciones impuestas a Siria en 2019 durante seis meses, a excepción de las relacionadas con transacciones con Rusia o Irán. El anuncio se ha producido al mismo tiempo que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mantiene un encuentro en la Casa Blanca con Ahmed al Shara, presidente de transición de Siria, en la primera visita al líder republicano desde la caída del régimen de Bashar al Assad.

Las sanciones levantadas a Siria se impusieron bajo la ley César de Protección Civil en 2019. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha informado de la «suspensión parcial de las sanciones bajo la ley César durante 180 días». Sin embargo, se mantienen las sanciones a las transacciones con los gobiernos de Rusia e Irán.

La medida reemplaza la licencia general emitida el pasado mayo por la que Washington ordena relajar «de inmediato» las sanciones contra Siria. «Demuestra nuestro compromiso con la continuidad del alivio de las sanciones para Siria», ha informado un comunicado del Departamento del Tesoro.

La Administración Trump también ha recordado que, sin embargo, las sanciones a Siria continúan para «lo peor de lo peor: Al Assad y sus socios, violadores de Derechos Humanos, traficantes de captagon, y otros desestabilizadores regionales». Estados Unidos aún tiene que revisar la designación de Siria como estado patrocinador del terrorismo, y todos los productos de la lista de control comercial siguen necesitando una licencia de exportación estadounidense.

«Trump está cumpliendo su compromiso de brindar a Siria ‘una oportunidad para alcanzar la grandeza’ y permitirle construirse y prosperar mediante el levantamiento de las sanciones estadounidenses y la garantía de que los actores perjudiciales rindan cuentas», ha asegurado el comunicado del Tesoro

La visita de Al Shara a Washington, que ya había viajado en septiembre a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, representa uno de los puntos álgidos de los movimientos para reintroducir a Siria a la comunidad internacional y despejar las sospechas que pesan sobre su figura por su pasado yihadista.

Al Shara fue nombrado presidente de transición tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS). El ahora presidente, conocido antes por su nombre de guerra, Abú Mohamed al Golani, era el líder que dirigió la revuelta que derrocó al dictador sirio.