Trump logra el apoyo para desbloquear la parálisis presupuestaria de EEUU y poner fin al cierre del Gobierno

Los republicanos de Donald Trump han logrado el apoyo necesario para romper la resistencia de los demócratas y poner fin al cierre del Gobierno de Estados Unidos que ya estaba generando el caos en los aeropuertos del país por la suspensión del pago de nóminas a los funcionarios. Los senadores han llegado a un principio de acuerdo a las 23:00 horas de este domingo (04:00 horas en España) para desbloquear la parálisis presupuestaria récord, al alcanzar los 40 días de cierre, y reabrir así el Gobierno federal.

El Senado ha aprobado el voto de procedimiento que permite avanzar hacia un proyecto de ley que rompa el bloqueo. El desbloqueo ha sido posible con el voto de un senador independiente (Angus King) y 7 demócratas que han roto la disciplina de partido con el compromiso de pagar a los funcionarios y a las agencias federales. El acuerdo permitirá que 650.000 funcionarios que llevaban más de un mes sin recibir la nómina la cobren.

En principio, los presupuestos se extenderían hasta el 30 de enero de 2026 y, con ello, también se puede retomar la financiación de departamentos como el de Agricultura (que gestiona los cupones alimentarios para los ciudadanos sin recursos), uno de los más afectados, o el de Asuntos Veteranos.

El acuerdo allana el camino y debe someterse aún a otros votos en el Senado y luego pasar por la Cámara Baja. Los demócratas que han roto la disciplina de partido han explicado que «sólo había un acuerdo en la mesa y ésta era la mejor opción para reabrir el gobierno».

Por su parte, los republicanos se han comprometido con los demócratas a apoyar en diciembre la votación para extender la Obamacare (nombre popular que recibe la Ley de Cuidado Asequible). Estos finalizaban este año y se habían convertido en uno de los grandes obstáculos para prorrogar el presupuesto del Gobierno federal.

El líder de la minoría demócrata en el Senado de EE.UU, Chuck Schumer, se opuso esta noche al acuerdo y aseguró que mientras el gobierno federal estuvo cerrado el presidente estadounidense, Donald Trump, tomó a los estadounidenses afectados como «rehenes» al suspender el programa de asistencia de alimentos a familias, veteranos, a ancianos y niños».

«La crisis de cuidados de salud es tan grave y urgente para las familas que no puedo apoyar esta resolución de continuidad (del presupuessto)», aserguró Schumer, cuya oposición también contó con la de la senadora progresista Elizabeth Warren, quien aseveró que al acuerdo era un «gran error».

«Entiendo que algunos de mis compañeros demócratas no están contentos con este acuerdo, pero esperar una semana o un mes más no iba a significar un mejor resultado», aseguró la senadora demócrata de Nuevo Hampshire Jeanne Shaheen, que ha liderado las negociaciones con la bancada republicana para superar el impás en el que se encontraban.

Los senadores demócratas que votaron a favor de superar el umbral de los 60 de los 100 votos, aseguraron que uno de sus principales objetivos es asegurarse que los créditos a las coberturas de Obamacare se mantienen para millones de estadounidenses que dependen de ellas.

El acuerdo debe obtener el aval de la Cámara de Representantes, donde hay división en ambos partidos. El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo que él votará que no, mientras que Pete Aguilar, presidente del Caucus demócrata, se sumó a la oposición al proyecto de ley porque «no arregla la crisis de cuidado de salud ni hace que la vida de los estadounidenses sea más asequible».

Este cierre del gobierno federal ha durado un récord de 40 días y ha provocado la suspensión de sueldo para varios cientos de miles de funcionarios federales, el cierre de servicios básicos, el impago de cupones de alimentos para los más pobres o largos retrasos en aeropuertos y el tráfico aéreo por la escasez de controladores o miembros de la seguridad aeroportuaria.

Ante la falta de salarios, muchos funcionarios se han visto obligados a recurrir a donaciones de comida o recurrir a préstamos de emergencia, todo esos mientras un gran número seguía trabajando sin recibir su nómina.

Además, los analistas comenzaban a temer que el largo parón en la capacidad del gobierno federal para operar de manera plena iba a comenzar a tener un impacto irreversible en el crecimiento de la economía estadounidense.