Nuevos whatsapps revelan que los contactos entre Koldo García y el socialista Marc Pons eran frecuentes

Han aparecido nuevos mensajes entre Koldo García y el diputado menorquín y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, Marc Pons. «Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió el asesor personal del exministro José Luis Ábalos al diputado menorquín el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel, la empresa del socio de Víctor de Aldama.

Son mensajes que han sido intervenidos por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incorporados al ‘caso hidrocarburos’. Villafuel es la compañía que, según la investigación, está en el epicentro de un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

En aquella fecha, Marc Pons era el jefe de gabinete de la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

No fue la única comunicación entre ambos. En su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo del Parlament balear, Pons admitió que «coincidí con él alguna vez, pero nunca hablé con él de la compra de mascarillas». Y es que marc Pons también fue conseller en el Govern de izquierdas presidido por Francina Armengol.

Todo esto después de que la UCO entregara al juez otros mensajes cruzados entre Koldo García y el diputado menorquín del PSOE. En dichos mensajes se puede ver como el exconseller y Koldo García se citan para una reunión. Koldo García llega a proponer verse incluso a las seis de la mañana si fuera preciso. Ante lo que Pons le responde: «Qué miedo me das».

Marc Pons ha sido reelegido recientemente por Pedro Sánchez como miembro de la ejecutiva Federal del PSOE. Fue conseller con Francina Armengol y actualmente es el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlament balear, junto a Iago Negueruela.