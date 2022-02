‘La Resistencia’ recibió este martes la visita de Blanca Portillo. La conocida actriz acudió al programa de Movistar+ y durante su visita al espacio de entrevistas de David Broncano, aprovechó la ocasión para desahogarse y lanzar un mensaje directo a Pablo Motos.

Blanca Portillo quiso enviar un mensaje al presentador de ‘El Hormiguero’, aprovechando su visita al plató de ‘La Resistencia’. De esta forma, la veterana actriz se sinceró con Broncano y desveló el verdadero motivo por el que nunca ha pisado el plató del programa de Pablo Motos.

Y es que Blanca Portillo es una de las pocas actrices españolas que no ha debutado en el plató de ‘El Hormiguero’ en los 16 años de emisión que el programa lleva a sus espaldas.

Pues ellos se lo pierden porque Blanca lo mola todo. pic.twitter.com/QeHMHoVSLo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 8, 2022

«¿Tú sabes que nunca he ido a ‘El Hormiguero’?», reconoció la actriz. «¿En serio?», le preguntó Broncano incrédulo, «Enserio, igual ahora me meto yo en un jardín por esto», respondió ella. «Soy muy vergonzosa, y cuando me ha invitado alguna vez Pablo no he querido ir. Yo creo ahora está cabreado conmigo», añadió con una visible timidez.

Blanca Portillo ahondó un poco más en el tema, y reveló el verdadero motivo por el que siempre ha rechazado la invitación para acudir al programa de Antena 3, asegurando que le da mucha vergüenza y que esa es la razón por la que nunca ha ido

«Nunca más me ha querido llevar. Yo creo que está enfadado y piensa: ‘¡Uy, esta no quiere venir!’ Y en realidad es porque me da una vergüenza que me muero», explicó la actriz a Broncano. «Le podemos mandar un mensaje para que te vuelva a llamar», le dijo el presentador. «Si estás enfadado, Pablo, no te enfades», dijo mirando a cámara y prometiendo que ya está preparada para acudir al famoso programa de Pablo Motos.